استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 12-8-2023

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء والدواجن الحمراء، وأيضًا استقرت أسعار البيض والكتاكيت، مقابل تباين سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم السبت 12 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم السبت

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم السبت، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 62 إلى 63 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 104 إلى 105 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم السبت، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 63 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 111 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها 90 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم السبت

أسعار البيض في المزرعة، اليوم السبت، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 جنيه إلى 104 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 105 إلى 106 جنيهات، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 114 إلى 115 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم السبت

أما في أسعار بورصة البيض اليوم السبت، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 103.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 105.75 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13 ألف جنيه، ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم السبت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 11.5 إلى 15 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 10 جنيهات إلى 10.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7.75 إلى 8.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت هجين من 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8.25 إلى 9.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، سجل كتكوت أربو سعر 13 جنيهًا، كتكوت روص من 12.5 جنيه إلى 14 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 12.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 13 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 15 جنيهًا.