الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 11-8-2023 في الدقهلية

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

تواصل أسعار الدواجن والبيض، اليوم الجمعة في محافظة الدقهلية استقرار أسعارها وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات.

أسعار الدواجن اليوم:
بلغ سعر الدواجن البيضاء بين  65 إلى 70 جنيها.
الدواجن الساسو 60 - 65 جنيها.
الدواجن البلدي 90- 110 جنيهات.
الدواجن الأمهات الأبيض 56- 60 جنيها.

أسعار الكتكوت اليوم
الكتكوت الساسو عمر يوم 5-6 جنيهات.
الكتكوت الأبيض عمر يوم 6-7 جنيهات.
كتكوت بلدي 5 -7 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم 
سعر كرتونة البيض الأبيض 99- 100 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر ب 100- 105 جنيهات.
سعر كرتونة البيض البلدي ب 105- 120 جنيها.

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وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى إنه تم زيادة معدلات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف لتصل إلى 2.4 مليون طن.

وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) ما يصل إلى 4.2 مليون طن، منهم 3.1 مليون طن ذرة، و1.1 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن سياسة مواصلة الإفراج عن مستلزمات صناعة الأعلاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

صناعة الدواجن

وذكرت تقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة أن الإجراءات الحكومية لتسهيل استيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصة لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعة الدواجن.

وأشار إلى أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائية وغياب التخطيط والتنظيم ومقاومة التغيير الإيجابي والاعتمادية الخطيرة على استيراد مكونات الإنتاج والتأثر السلبي بالظروف الدولية التي أصبحت مضطربة وغير مضمونة.

ولفت الدكتور محمد خليفة، الخبير الدولي في صحة وأمراض الدواجن، إلى أن النهوض بصناعة الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنية للتطوير والاعتماد على التصنيع المحلي بموارد وطنية على قدر الإمكان، وذلك تحقيقًا لمبدأ الأمن الغذائي.

وأوضح أنه على المهتمين بالصناعة أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار في اتباع سياسات الإنتاج والتسويق الحالية بسلبياتها العديدة، والتي جعلت صناعة الدواجن في مفترق طرق فأما تعديل المسار والعصرنة والتطوير أو الاستمرار في طريق الأزمات والضبابية.

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