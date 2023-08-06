خبراء يوضحون تأثير رفع سعر الفائدة على ارتفاع أسعار الدواجن، وهذا سبب زيادة أسعار الأعلاف

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق، ارتفاعًا من 4 إلى 7 جنيهات في الكيلو، ليصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 65 جنيهًا، ليكسر حاجز الـ 60 جنيهًا عقب فترة انخفاضات وارتفاعات في مستوى الـ 58 إلى 59 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الدواجن بالرغم من انخفاض أسعار الذرة المستورد وأعلاف الصويا في الأسواق، فضلًا عن استقرار سعر علف الدواجن، الأمر الذي جعل المواطنون يربطون بين الارتفاع المفاجئ للدواجن وقفزاتها السعرية واتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارها برفع سعر الفائدة 1% أو 100 نقطة أساس، وأن هذا أول رد فعل للسوق على القرار.

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أسعار الفراخ البيضاء والحمراء في المزرعة

يشار إلى أن كيلو الفراخ البيضاء سجلت سعر من 65 إلى 65 جنيهًا في المزرعة، وعن أسعار الدواجن الحمراء والساسو تراوحت من سعر 92 إلى 95 جنيهًا.

فهل كان ارتفاع أسعار الدواجن أحد تأثيرات رفع أسعار الفائدة، أم أنه ارتفاع ناتج عن أسباب في القطاع، وهل ستواصل أسعار الدواجن الارتفاع خلال الأيام المقبلة؟

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، فيتو

شعبة الدواجن تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفراخ والجيزة تتوقع استقرار السعر

البداية، توقع عدد من أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة استمرار ارتفاع أسعار الدواجن لتصل لـ 70 جنيهًا على المدى القصير أي خلال بداية الأسبوع المقبل، و80 جنيهًا على مدى أطول متاثرة بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار الأعلاف، وحتى مع الانخفاض لا يكون بالقيمة المؤثرة.

ارتفاع أسعار السلع مستمر في الأسواق

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن السوق المصري يتأثر بأي قرار يتم اتخاذه بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتى قرار رفع سعر الفائدة فإنه سيكون له تأثير سلبي على الأسواق، بالرغم من عدم تأثيره المباشر على القطاع، مشيرًا إلى أنه مع انطلاق الشائعات مسبقًا عن أن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، قام عدد من المواطنين برفع أسعار السلع مسبقًا قبل اتخاذ القرار.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر متأثرا بالشائعات

وأضاف أن الشائعات التي ترددت حول اتخاذ الدولة قرارًا بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، كان أثره واضح قبل إعلان اتخاذ القرار، وخاصة في قطاع الأعلاف، حيث ارتفعت أسعار الصويا وعادت لمعدلاتها المرتفعة، وعادت أسعار الصويا إلى 30 ألف جنيه، والذرة ارتفعت أسعاره لـ 15500 جنيه، وارتفع سعر علف الدواجن لمستوى 23 ألف جنيه، فالأسعار في ارتفاع مستمر.

مؤشرات لعودة ارتفاع أسعار الدواجن لسعر 80 جنيهًا للكيلو

وتابع«السيد» أن كل ذلك يعد مؤشرات لارتفاع جديد في أسعار الدواجن، الذي معه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن مرة أخرى لتصل إلى سعر 80 جنيهًا، وهو السعر الذي حققته الدواجن في بداية أزمة نقص الأعلاف في أكتوبر 2022، وهذا ما لا نريده، فنحن بحاجة ماسة إلى ضبط الأسواق والأسعار لصالح المواطن.

رفع أسعار الفائدة ليس له تأثير مباشر على قطاع الدواجن

ومن جانبه يقول، راضي أحمد، عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار رفع سعر الفائدة ليس له تأثير مباشر على سوق الدواجن، ولكن له تأثير مباشر على الاقتراض وزيادة نسبة التضخم.

راضي أحمد، عضو شعبة الثروة الداجنة، فيتو

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن لتصل لسعر 70 جنيهًا بداية الأسبوع المقبل

وأوضح عضو شعبة الثروة الداجنة، أنه توقع مسبقًا أن ترتفع أسعار الدواجن وبالفعل ارتفعت في السوق لتصل لـ 65 جنيهًا، متوقعًا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار الدواجن لتصل مع بداية الأسبوع المقبل لسعر 70 جنيهًا، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف مع زيادة القوة الشرائية على الدواجن خلال الفترة الحالية والمقبلة.

شعبة الثروة الداجنة بالجيزة: ارتفاع أسعار الدواجن ليس له علاقة برفع سعر الفائدة

أما غرفة الجيزة، يقول سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، ليس له علاقة من قريب أو بعيد بقرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري الخاص برفع سعر الفائدة.

قطاع الدواجن يتعامل بنظام الدفع الأجل وقرار المركزي ليس له تأثير مباشرة

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ«فيتو» أن قرار البنك المركزي ليس له علاقة بقطاع الدواجن، وتأثيره ليس مباشر على القطاع، خاصة وأن قطاع الدواجن يعمل بنظام الدفع بالأجل فيما بينهم، وليس بالحصول على قروض أو تمويلات من البنوك، فضلًا عن أن البنك المركزي اتخذ قراره الخميس الماضي، ولم يمر وقت كافي حتى يؤثر القرار في أي قطاع.

أسباب رئيسية تؤثر في التحركات السعرية للدواجن في السوق

وتابع «السيد»: أن أهم الأسباب التي تؤثر في تحديد سعر الدواجن صعودًا وهبوطًا هي أسعار الأعلاف والعرض والطلب، فمع ارتفاع أسعار الأعلاف ارتفعت سعر الفراخ لمعدلات كبيرة، ومع انخفاضها عادت لأسعار لانخفاض، فضلًا عن القوة الشرائية للمواطنين وهل تتناسب مع الكميات المعروضة والمنتجة من الدواجن.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، فيتو

زيادة القوة الشرائية خاصة من المصيفين السبب في ارتفاع أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن ارتفعت في الأسواق ما بين 4 و7 جنيهات، نتيجة مباشرة لزيادة القوة الشرائية من قبل المواطنين، خاصة مع فترة المصايف التي يزيد فيها الطلب على الدواجن، إذ تفضل السيدات شراء الدواجن واستخدامها في الوجبات الرئيسية مثل البانيه.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية

وتابع: أن الدواجن مرت بفترة ركود بعد عيد الأضحى حتى أن أسعار الدواجن انخفضت لتصل إلى سعر 50 جنيهًا في المزرعة، وذلك بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الدواجن مع وجود مخزون من اللحوم الحمراء التي تم تخزينها من الأضاحي، وعليه لم يكن هناك قوة شرائية على الدواجن.

زيادة المعروض من الدواجن مع ارتفاع درجات الحرارة

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أرغمت منتجي الدواجن على بيع الفراخ عند أوان قليلة لا تزيد عن 1750 جرامًا، وذلك خوفًا من نفوق الطيور مع ارتفاعات درجات الحرارة، فزاد المعروض من الدواجن في الأسواق وانخفض السعر.

أسعار الدواجن في الأسواق، فيتو

خسائر منتجي الدواجن زادت مع زيادة المعروض وانخفاض الأسعار

وأضاف «السيد» أن الدواجن خلال الفترة التي كانت تباع فيها بسعر 50 جنيهًا، كان تكلفة إنتاج الدواجن تتراوح ما بين 56 جنيهًا و58 جنيهًا، التي معها تكبد المنتجين خسائر كبيرة مع طرح الدواجن في الأسواق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع زيادة القوة الشرائية بدأت الأسعار ترتفع لمعدلات طبيعية ومناسبة لتكلفة إنتاج الدواجن.

توقعات باستقرار أسعار الدواجن حتى بداية سبتمبر

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أن تظل الدواجن عند معدلات 64 و65 جنيهًا، وأن تستقر عند هذا السعر في المزرعة دون ارتفاعات حتى بداية شهر سبتمبر المقبل.

توقعات باستقرار أسعار البيض في الأسواق

وأشار «السيد» إلى أن أسعار البيض أيضًا مستقرة في الأسواق، وستظل عند مستوياتها المستقرة خلال هذا الشهر، إذ يبلغ سعر كرتونة البيض نحو 135 جنيهًا للمستهلك.