الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض كيلو الفراخ البيضاء وارتفاع البلدي في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 9-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، مقابل ارتفاع سعر الدواجن الحمراء بنحو 6 جنيهات، فيما استقرت أسعار البيض والأعلاف، وتباين أسعار الكتاكيت. 

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأربعاء

وتباينت  أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الأربعاء، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 61 جنيهًا إلى 62 جنيهًا، بانخفاض  جنيهين عن سعره أمس، فيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 99 إلى 100 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الأربعاء، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 106.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا  مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

 

أسعار البيض في المزارع اليوم الأربعاء

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 102 جنيه إلى 103 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 104 إلى 105 جنيهات، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 114 إلى 115 جنيهًا.

 

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأربعاء

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الأربعاء، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 103 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 105 جنيهات.

 

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

 أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14 ألف جنيه، ذرة أوكراني نحو 12800 جنيه، صويا 44% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 29 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 29 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم  الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 11.5 إلى 15 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 10 جنيهات إلى 10.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7.75 إلى 8.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت هجين من 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8.25 إلى 9.25 جنيه. 

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء،  سجل كتكوت أربو سعر 12.25 جنيه، كتكوت روص من 13.5 إلى 14 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 12 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 14 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 16 جنيهًا.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الدقهلية

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رئيس شعبة الدواجن: الأسعار مرشحة للزيادة الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)

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