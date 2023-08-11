ارتفاع أسعار البيض وانخفاض الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 11-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، وارتفاع سعر الدواجن الحمراء بنحو جنيهين، وارتفعت أسعار البيض، وفيما استقرت الأعلاف، وتباينت أسعار الكتاكيت.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الجمعة

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الجمعة، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 62 إلى 63 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره أمس، فيما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 104 إلى 105 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الجمعة، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.3 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 63 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 106.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الجمعة

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الجمعة، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 جنيه إلى 104 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 105 إلى 106 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 114 إلى 115 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الجمعة

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الجمعة، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 103.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 105.75 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13700 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12100 جنيه، صويا 44% بسعر 27500 جنيه، صويا 46% بسعر 28500 جنيه، كسب صويا بسعر 28500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الجمعة، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 11.5 إلى 15 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 10 جنيهات إلى 10.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7.75 إلى 8.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت هجين من 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8.25 إلى 9.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، سجل كتكوت أربو سعر 13 جنيهًا، كتكوت روص 14 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 12.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 13 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 15 جنيهًا.