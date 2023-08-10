الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع الدواجن ومحطة البيض

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور المهندس هاني عبدالموجود مدير المشروعات، المهندس مصطفي مرسى مدير محطة السادات، ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.

 تابع السكرتير العام المساعد جانبا من الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر محطة السادات لإنتاج البيض، والتي تشمل أعمال تسوية وتمهيد لبعض تلك الطرق وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات، علاوة على متابعة سير العمل وتفقد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة والإطلاع على كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور.

Advertisements

كما ناقش السكرتير العام مستجدات الوضع بالمشروع والطاقة الإنتاجية المتوقعة من الدورة الجديدة، حيث أشار مسؤولو المشروع أنه، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتعظيم العوائد من المشروع، تقرر زيادة منافذ البيع، حيث بدأ العمل "اليوم" بمنفذ البيع بشارع عبد السلام عارف، وجار الإعداد لتجهيز منافذ أخرى بمنطقة سوق الدهشوري ودراسة عمل منفذ بالحمرايا شرق النيل، لزيادة المعروض من البيض وتوافره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلعة الحيوية.

سقط بهم الونش، أهالي بني سويف يشيعون جثماني عاملين لقيا مصرعهما أثناء عملهما بالهرم

بداية من السبت، فتح باب التظلم من نتائج دور ثاني الإعدادية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف اليوم جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

الرصد الآلي للقمر، مشروع تخرج طلاب الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

بداية من السبت، فتح باب التظلم من نتائج دور ثاني الإعدادية ببني سويف

السيطرة على حريق بمخزن أسفل عقار ببني سويف

سقط بهم الونش، أهالي بني سويف يشيعون جثماني عاملين لقيا مصرعهما أثناء عملهما بالهرم

مصرع وإصابة 3 في تصادم توك توك بدراجة بخارية ببني سويف

إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بقرية باروط ببني سويف

إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بقرية جبل النور ببني سويف

تحليل المخدرات يتسبب في إيقاف 23 موظفًا بينهم 16 سيدة بتعليم بني سويف

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تعرف على أجر الفنان عمرو دياب بحفل بالساحل الشمالي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية