أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 10-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، وارتفاع سعر الدواجن الحمراء بنحو 3 جنيهات، فيما استقرت أسعار البيض والأعلاف والكتاكيت.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الخميس

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الخميس، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 65 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره أمس، فيما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 102 إلى 103 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الخميس، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.4 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 104 جنيهات، ليبلغ أدنى سعر لها 75 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الخميس

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 102 جنيه إلى 103 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 104 إلى 105 جنيهات، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 114 إلى 115 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الخميس

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الخميس، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 103 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 105 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13700 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12100 جنيه، صويا 44% بسعر 27500 جنيه، صويا 46% بسعر 28500 جنيه، كسب صويا بسعر 28500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 11.5 إلى 15 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 10 جنيهات إلى 10.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7.75 إلى 8.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت هجين من 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8.25 إلى 9.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت أربو سعر 12.25 جنيه، كتكوت روص من 13.5 إلى 14 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 12 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 14 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 16 جنيهًا.