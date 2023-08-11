أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر.. حقيقة توقيع محمد شريف مهاجم الأهلي للخليج السعودي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك عن مفاجأة جديدة في أزمة اللاعب أحمد عيد الذي كان معارا في الموسم الماضي لنادي إنبي، حيث أكدت بأن عقد اللاعب الجديد الذي وقعه مع الزمالك قبل الرحيل إلى إنبي لم يقم الجهاز الإداري بالنادي بتوثيقه في اتحاد الكرة.

وكان الزمالك وقع عقدا جديدا مع اللاعب بتمديد العقد لمدة سنة بدلا من سنة الإعارة إلى إنبي.

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كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة توقيع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي لفريق الخليج السعودي.

أضاف: هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق واللاعب لم يوقع على عقود النادي السعودي كما يتردد خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأوضح: لم نتلق أي عروض رسمية للاعب من نادي الخليج السعودي ومن ثم سنتعامل فقط مع العروض الرسمية.

وقالت صحيفة الميدان السعودي اليوم نقلا عن مصادر مقربة من مهاجم الأهلي محمد شريف إتمام انتقال اللاعب لصفوف الخليج السعودي.

وأكدت المصادر المقربة من المهاجم الدولي المصري للميدان على توقيع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا بالفعل على عقود الانضمام للخليج هذا الصيف.

اتحاد الكرة، شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة جديدة داخل أروقة اتحاد الكرة يتكتم عليها مسئولو الاتحاد، تتعلق بملابس معسكر الواعدين للحكام المقام حاليا في مدينة نصر.

وكشفت المصادر من داخل الجبلاية أن ملابس معسكر الحكام موجودة في المطار منذ يوم 14 يوليو الماضي، وأنها تحتوي على 35 طاقما وفقا للإيميل المرسل من الفيفا لاتحاد الكرة.

علمت “ فيتو ” من مصادر داخل اتحاد الكرة أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة غادر اليوم إلى البرتغال في أجازة.

وأوضحت المصادر أن تاريخ عودة بيريرا للقاهرة من جديدة يوم 23 أغسطس الجاري، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مسئولي اتحاد الكرة، مشيرة إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد بين أعضاء الاتحاد بسبب هذه الإجازة في هذا التوقيت.

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم 19 أغسطس الجاري موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، ضمن الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب الدنمارك، بنتيجة (35-39)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بنتيجة (18-23).

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي: "فوجئنا بعدم التزام أحمد عيد معنا بعد عودته مع المنتخب الأولمبي من المغرب، حيث كان يجب عليه الالتزام بمعسكر إنبي ولكنه ذهب لنادي الزمالك".

كشف الإعلامى محمد شبانة أن مسئولى النادى الأهلى استقروا على زيادة راتب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شبانة في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الأهلى قرر رفع راتب محمد الشناوي إلى 17 مليون جنيه في الموسم، وذلك بعد الزيادة التى حدثت فى عقد حسين الشحات لاعب الفريق خلال تجديد عقده مع النادي.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض عن صفوق الفريق بعد أزمته مع مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك -.

وكانت حدثت أزمة بين مرتضى منصور وشيكابالا بعد ما تحدث قال مرتضى منصور أنه ترك رئاسة النادي بسبب غرامة الأباتشي المستحقة لسبورتنج لشبونة، ليرد شيكابالا بيبان رسمي ليوضح الحقائق.

وكانت انتشرت أخبار أن شيكابالا قد يرحل عن الزمالك، وينضم لـ بيراميدز بعد أزمته مع مرتضى منصور.

كشف نادي برشلونة اليوم الجمعة، عن رقم قميص جافي نجم الفريق في الموسم المقبل.

ويستعد برشلونة لافتتاح موسمه الجديد بمواجهة خيتافي، بعد غد الأحد، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن الجولة الأولى من الليجا.