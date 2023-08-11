انفراد، بيريرا يترك معسكر الواعدين ويغادر للبرتغال واتحاد الكرة في ورطة

اتحاد الكرة، علمت “ فيتو ” من مصادر داخل اتحاد الكرة أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة غادر اليوم إلى البرتغال في أجازة.

وأوضحت المصادر أن تاريخ عودة بيريرا للقاهرة من جديدة يوم 23 أغسطس الجاري، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مسئولي اتحاد الكرة، مشيرة إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد بين أعضاء الاتحاد بسبب هذه الإجازة في هذا التوقيت.

توقيت الإجازة

وشددت المصادر على أن توقيت الإجازة التي حصل عليها بيريرا جعلت البعض داخل الاتحاد يطالب بإقالة رئيس لجنة الحكام، خاصة وأن هذا التوقيت يتزامن مع معسكر إعداد الحكام الواعدين المنتظم بأحد الفنادق بمدينة نصر، وأنه كان يجب استمرار بيريرا مع الحكام في المعسكر حتى نهايته، في ظل تصريحاته الأخيرة بأنه سيقوم بتطوير الحكام بدءا من الموسم الجديد.

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وكان بيريرا قد زار معسكر الحكام بالأمس ، واعتقد الجميع أنه سيتواجد معهم في كل الأيام، ولكن فوجئوا بسفرة اليوم للبرتغال، وهو ما جعل سهام النقد تزداد ضد مسئولي اتحاد الكرة، بعد الموافقة للبرتغالي بيريرا على السفر في هذا التوقيت.

سقطة للاتحاد

وصرح أحد مسئولي الاتحاد الذي رفض ذكر اسمه بأن هذه الفترة هي المثلى لبيريرا، لكي يتواجد مع الحكام في المعسكر، ويكثف اجتماعاته معهم استعدادا للموسم الجديد، وأن الموافقة على هذه الإجازة تعتبر بمثابة سقطة جديدة لمسئولي اتحاد الكرة.

بيريرا في معسكر الواعدين

وانطلق معسكر الحكام التابع للاتحاد الدولي (فيفا) بحضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، والمحاضر الدولي الصومالي علي أحمد، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي.

وشهد المعسكر حضور محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد أبو العلا ومجدي رزق عضوي اللجنة، والمعد البدني محمد طه والإداري أحمد فاروق.

كما تواجد العديد من الحكام الشباب في اليوم الافتتاحي للمعسكر، وبدأ المعسكر بمحاضرة من بيريرا للحكام المتواجدين بالمعسكر.