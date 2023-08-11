الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

فيتوريا يحدد هذا الموعد لإعلان قائمة المحترفين استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

فيتوريا، حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم 19 أغسطس الجاري موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، ضمن الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر، أن يستدعي فيتوريا 7 لاعبين محترفين في الخارج لمعسكر المنتخب الوطني، المقرر أواخر سبتمبر المقبل، وهم: محمد النني لاعب أرسنال - محمد صلاح لاعب ليفربول - وطارق حامد لاعب اتحاد جدة - محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي - أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي - وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت - ومصطفى محمد نانت الفرنسي.

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غياب أحمد حجازي

فيما يغيب أحمد حجازي عن معسكر منتخب مصر المقبل، حيث يعاني مدافع الفراعنة من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في ختام الموسم الماضي مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

 

محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهرسبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

 

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار إستعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

 موعد مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر المباراة الأولى أمام جيبوتي خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل خارج القاهرة في تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'الكاف' عن مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيقص منتخب مصر شريط مواجهاته في تصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخب جيبوتي، في فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر المقبل، وستكون بداياته في التصفيات سهلة، ولا تواجه أي مخاطر.

 

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث  البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب  فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.  

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