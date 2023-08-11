الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة جديدة داخل أروقة اتحاد الكرة يتكتم عليها مسئولو الاتحاد، تتعلق بملابس معسكر الواعدين للحكام المقام حاليا في مدينة نصر.

وكشفت المصادر من داخل الجبلاية أن ملابس معسكر الحكام موجودة في المطار منذ يوم 14 يوليو الماضي ، وأنها تحتوي على 35 طاقما وفقا للإيميل المرسل من الفيفا لاتحاد الكرة .

 

خطاب الفيفا لاتحاد الكرة من يوم 14 يوليو 

 

وأشارت المصادر إلى أن معسكر الحكام الواعدين الذي بدأ أمس الخميس بحضور بيريرا رئيس لجنة الحكام الذي سافر للبرتغال اليوم، لم يقم مسئولو اتحاد الكرة بتسلم الملابس وتسليمها للحكام حتى الآن رغم وجودها بالمطار منذ يوم 14 يوليو الماضي.

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معسكر الواعدين يضم 35 حكما

وشدد المصدر على أن معسكر حكام الواعدين المقام حاليا بمدينة نصر يضم 35 حكما منهم عدد تم ضمه على سبيل المجاملات، ومنهم أبناء حكام كبار، وأن عدد الأطقم التي أرسلها الفيفا وفقا لما هو موجود بالمستند 35 طاقما يتم توزيعها بواقع 30 حكما فقط بالمعسكر،  كل حكم له طاقم و5 طواقم أخرى للإداريين ومندوبا الفيفا المحاضر الدولي الصومالي علي أحمد، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي،

 وتشير المصادر إلى أن تجاهل اتحاد الكرة تسلم ملابس الحكام وتسليمها إليهم ربما يكون لرغبته في وضع الملابس في المخازن عقب انتهاء المعسكر وتوزيعها بعد ذلك على الحكام منعا للإحراج، وربما تتدخل فيها المجاملات خاصة وأن الفيفا خصص 30 طاقما فقط للحكام، والعدد الموجود في المعسكر 35 حكما مع مندوب الفيفا وطاقم الإداريين.

 

مستند وجود ملابس الحكام بالمطار 

 

ملف أزمات الحكام 

وأوضحت المصادر أن مثل هذه الملابس التي أرسلها الفيفا لاتحاد الكرة والموجودة بالمطار لا يتم دفع سوى رسوم بسيطة فقط عليها لأنها مدعومة من الفيفا، لذلك لا يوجد أي مبرر لتجاهل استلامها منذ وصولها حتى الآن، وهو ما يمكن أن يثير أزمة جديدة مع الفيفا.

واختتمت المصادر تصريحاته قائلا: "ما يحدث داخل اتحاد الكرة وخصوصا في ملف الحكام فاق كل الحدود وكل يوم أزمة جديدة وهو ما يؤكد وجود خلل إداري واضح داخل الاتحاد".

 

معسكر الحكام التابع للاتحاد الدولي (فيفا)

 

وانطلق معسكر الحكام التابع للاتحاد الدولي (فيفا) بحضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، والمحاضر الدولي الصومالي علي أحمد، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي.
وشهد المعسكر حضور محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد أبو العلا ومجدي رزق عضوي اللجنة، والمعد البدني محمد طه والإداري أحمد فاروق.

كما تواجد العديد من الحكام الشباب في اليوم الافتتاحي للمعسكر، وبدأ المعسكر بمحاضرة من بيريرا للحكام المتواجدين بالمعسكر.

 

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اتحاد الكرة معسكر الواعدين للحكام الجبلاية بيريرا بيريرا رئيس لجنة الحكام

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