الأهلي، زيادة جديدة في عقد محمد الشناوي

الأهلي، كشف الإعلامى محمد شبانة أن مسئولى النادى الأهلى استقروا على زيادة راتب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شبانة في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الأهلى قرر رفع راتب محمد الشناوي إلى 17 مليون جنيه في الموسم، وذلك بعد الزيادة التى حدثت فى عقد حسين الشحات لاعب الفريق خلال تجديد عقده مع النادي.

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا' أن هناك زيادة محتملة في عقد على معلول الجديد مع الفريق الذي طلب السويسري مارسيل كولر بتمديد عقده مع الفريق لموسم آخر بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

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عودة كولر لقيادة تدريبات الأهلى

من ناحية أخرى يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم 23 أغسطس القادم، لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للفريق بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي 2022-2023.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم 24 أغسطس القادم، وذلك لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

60 مباراة لكولر مع الأهلي في جميع البطولات

وقاد كولر الأهلي في 60 مباراة بجميع البطولات حيث فاز في 45 مباراة وتعادل في 11 مباراة، وخسر في خمس مباريات بواقع 34 مباراة بالدوري الممتاز، و14 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وست مباريات في بطولة كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأند

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 112 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري المصري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري المصري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري المصري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري.

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري.

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري.

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023.

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

44- الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري.

45- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري.

46- الأهلي 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

47- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

48- الأهلي 3-0 حرس الحدود الجولة السادسة عشر بالدوري.

49- الأهلي 1-0 منتخب السويس دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

50- الأهلي 3-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثين بالدوري.

51- الأهلى 0 - 0 فيوتشر الجولة الرابعة والعشرين بالدوري

52- الأهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الثامنة عشرة بالدوري

53- الأهلى 2-0 الاتحاد السكندري الجولة الحادية والعشرين بالدوري

54- الأهلى 4-1 الزمالك الجولة الحادية والثلاثين بالدوري

55- الأهلي 4-1 المقاولون العرب الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري

56- الأهلى 1-1 حرس الحدود الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري.

57- الاهلى 0-3 بيراميدز الجولة الثامنة والعشرين بالدوري

58- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثلاثين بالدوري

59- الأهلى 2-0 الداخلية دور ال 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

60- الأهلى 2-1 المصرى البورسعيدي دور ال8 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023