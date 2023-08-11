أخبار الفن.. أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب.. أول مواجهة بين مصطفى كامل وخالد تاج الدين بعد أزمة قشطة يابا

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة وم أبرزهم كـ الآتي:

حرصت الإعلامية لميس الحديدي على تهنئة “خالد” نجل زوجها عمرو أديب بمناسبة حفل خطوبته، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



ونشرت “لميس” مجموعة صور من حفل خطوبة خالد نجل عمرو أديب، وعلقت قائلة: “أول عريس من شباب عيلة أديب مبروك خالد أديب وفرح الطوخى، مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور”.

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تصدر اسم الشاعر والمطرب خالد تاج الدين تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤخرا، وذلك بعد طرحه لأغنية “يابا قشطة” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ أيام والتي أثارت جدلا كبيرا، بعدما قال البعض إنه يقصد بهذه الأغنية الهجوم والسخرية من الفنان مصطفى كامل.



وبدأت القصة، حينما أثار الشاعر الغنائي والمطرب خالد تاج الدين الجدل خلال الأيام القليلة الماضية الجدل، وذلك بعد طرحه أغنية “يابا قشطة”علي منصات الموسيقى وموقع اليوتيوب والأغنية من نوعية الراب.

روج النجم محمد حماقي لحفله الغنائي المقبل الذي يحييه في الأردن يوم 24 أغسطس الجاري.

وكتب حماقي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أهل الأردن، وحشتوني.. هستناكم يوم الخميس ٢٤ / ٨ في نادي الجولف".

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حفل الفنان رامي عياش الذي أحياه مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن فترة الست سنوات التي قضاها ضمن صفوف القوات المسلحة أثناء خدمته العسكرية، كانت ثرية للغاية وتعلم منها الكثير، متابعا: "الجيش فادني في تنظيم الوقت وحياتي".

شهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إقبالا جماهيريا كبيرا على حفل الثلاثي حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم ضمن فعاليات موسم حفلات جدة.

ومن المفترض أن يقدم حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم باقة من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

شفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن مشاريعها الغنائية المقبلة، مؤكدة أنها تعكف في الوقت الحالي علي تجهيز مجموعة أغان منفردة، من بينهم أغنية باللهجة المصرية من المفترض طرحها قريبا علي منصات الموسيقي.

احتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل خطوبة نجله خالد..

واقتصر حفل خطوبة خالد عمرو أديب على حضور الأقارب وبعض أصدقاء العائلة وسط أجواء صيفية بإحدى القاعات المُطلة على النيل..