حضور جماهيري كبير لحفل حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم (فيديو وصور)

شهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إقبالا جماهيريا كبيرا على حفل الثلاثي حكيم و مصطفى حجاج وخالد سليم ضمن فعاليات موسم حفلات جدة.

ومن المفترض أن يقدم حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم باقة من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

كما أن حكيم يجهز مفاجأة خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد ( الكبير ) والذي طرحها من 5 أغنيات وهي ( تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف).

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حفل حكيم في مهرجان العلمين

وكان نجم الأغنية الشعبية حكيم انضم مؤخرا إلى نجوم مهرجان العلمين الجديدة.

وأعلنت إدارة المهرجان إحياء حكيم لحفل غنائي في مدينة العلمين يوم 17 أغسطس الجاري، مع طرح تذاكر الحفل عبر الانترنت خلال الساعات القليلة المقبلة.