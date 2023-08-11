أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

احتفل الثنائي الإعلامي عمرو أديب ولميس الحديدي بحفل خطوبة نجلهما خالد..

واقتصر حفل خطوبة خالد عمرو أديب على حضور الأقارب وبعض أصدقاء العائلة وسط أجواء صيفية بإحدى القاعات المُطلة على النيل..

وجاء حفل الخطوبة في الإجازة السنوية لكل من أديب والحديدي وهي التي تتزامن مع شهر أغسطس من كل عام..

وكان أعلن الإعلامي عمرو أديب، توقف برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، بدءًا من 1 أغسطس المقبل ولمدة شهر.

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إجازة عمرو أديب السنوية

ولفت عمرو أديب:"بقالي 25 سنة شغال في الإعلام وأي محطة بشتغل فيها بحط بند في العقد إني أخد إجازة في السنة 1 أغسطس وده شرط في العقد".

شرط عمرو أديب لقطع الإجازة

وتابع:"انا السنة دي زي الـ25 سنة اللي فاتت هطلع إجازة علشان محدش يقول من الجماعة اللي انتوا عارفينهم عمرو أديب هرب ومش عارف ايه، لو ليا عمر هرجع لحضراتكم تاني، ولو فيه أي حاجة هقطع الإجازة وارجع تاني..

حالة وحيدة لعدم عودة عمرو أديب للشاشة

وأكمل: "مش هرجع للشاشة إلا إذا بلدي مش عايزاني أو المحطة مش عايزاني وقتها خلاص هروح البحر بقى بس، انما لحد دلوقتي البلد شايفاني مقبول والقناة شايفاني كويس".