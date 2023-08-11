الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

حفل خطوبة نجل عمرو
حفل خطوبة نجل عمرو أديب، فيتو

حرصت الإعلامية لميس الحديدي على تهنئة “خالد” نجل زوجها عمرو أديب  بمناسبة حفل خطوبته، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب

ونشرت “لميس” مجموعة صور من حفل خطوبة خالد نجل عمرو أديب، وعلقت قائلة:"أول عريس من شباب عيلة أديب مبروك خالد أديب وفرح الطوخى، مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور.

واحتفل الإعلامي عمرو أديب  بحفل خطوبة نجله خالد..واقتصر حفل خطوبة خالد عمرو أديب على حضور الأقارب وبعض أصدقاء العائلة وسط أجواء صيفية بإحدى القاعات المُطلة على النيل.

 

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وجاء حفل الخطوبة في الإجازة السنوية لكل من أديب ولميس الحديدي التي تتزامن مع شهر أغسطس من كل عام..

 

وكان  الإعلامي عمرو أديب، أعلن توقف برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، بدءًا من 1 أغسطس ولمدة شهر.

 

إجازة عمرو أديب السنوية

ولفت عمرو أديب:"بقالي 25 سنة شغال في الإعلام وأي محطة بشتغل فيها بحط بند في العقد إني أخد إجازة في السنة 1 أغسطس وده شرط في العقد".

 

شرط عمرو أديب لقطع الإجازة

وتابع:"انا السنة دي زي الـ25 سنة اللي فاتت هطلع إجازة علشان محدش يقول من الجماعة اللي انتوا عارفينهم عمرو أديب هرب ومش عارف ايه، لو ليا عمر هرجع لحضراتكم تاني، ولو فيه أي حاجة هقطع الإجازة وارجع تاني..

حالة وحيدة لعدم عودة عمرو أديب للشاشة

وأكمل: "مش هرجع للشاشة إلا إذا بلدي مش عايزاني أو المحطة مش عايزاني وقتها خلاص هروح البحر بقى بس، إنما لحد دلوقتي البلد شايفاني مقبول والقناة شايفاني كويس".

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