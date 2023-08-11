الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد حماقي يروج لحفله المقبل في الأردن

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

محمد حماقي، روج النجم محمد حماقي لحفله الغنائي المقبل الذي يحييه في الأردن يوم 24 أغسطس الجاري.

وكتب حماقي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أهل الأردن، وحشتوني.. هستناكم يوم الخميس ٢٤ / ٨ في نادي الجولف".

 

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في الأردن 

وطرحت الجهة المنظمة أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في الأردن  والتي جاءت كـ الآتي الفئة الأولي 50 دينارا، والفئة الثانية 100 دينار، والفئة  الثالثة 600 دينار، والفئة الرابعة 800 دينار.

 

وطرح المطرب محمد حماقي أمس الخميس أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “مش كفاية فراق” وذلك علي منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

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تفاصيل أغنية محمد حماقي الجديدة

أغنية محمد حماقي الجديدة “مش كفاية فراق” من كلمات تامر حسين ومن ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي تميم.

 

ومن ناحية أخرى، حقق المطرب محمد حماقي نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “حبيت المقابلة” والتي طرحها  يوم الخميس الماضي، على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب والتي وصلت مشاهدة إلى أكثر من 3 ملايين و900 ألف مشاهدة. 

 

أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي 

أغنية محمد حماقي الجديدة “حبيت المقابلة” من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.

 


أغنية لمون نعناع

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا أحدث أغنياته “لمون نعناع” عبر يوتيوب، وحققت الأغنية نسب مشاهدة جيدة.

 

وأغنية لمون نعناع من كلمات فلبينو أحمد، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر عمار خاطر. 

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير.. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا.. إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا.. فميمنعناش إنه لو هو باع.. إحنا نجيبله لمون نعناع ده إحنا ما يلزمناش بياع ونقوله روق كده ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح.. وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع". 

 

 

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