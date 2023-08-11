الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

المركز الإعلامي بالدقهلية يشارك في فعاليات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين

جانب من الفاعليات،
جانب من الفاعليات، فيتو

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين، المنعقد بالمدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس.

جانب من الفاعليات، فيتو

ضم كوكبة من رواد الصحافة والإعلام في مصر، وشهد تدريبات مكثفة للمنسقين الإعلاميين في مختلف محافظات الجمهورية، وفق أحدث وسائط التدريب، من أجل توحيد الرسالة الإعلامية وتحقيق رؤية الدولة المصرية في تطويرها بالصورة التي تخدم الشباب والأجيال الجديدة.

 

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " المركز الاعلامي" بوفد يضم ناجي إسماعيل مدير المركز الإعلامي، وهاني عبد الوهاب المنسق الإعلامي بتوجيهات من الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية. 

جانب من الفاعليات، فيتو

وتأتي المشاركة فى الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين لمواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس فى مجال الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تطوير الأداء ومهارات العمل الإعلامي بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

 

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أشاد الدكتور  أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في رسالة عبر  الفيديو كونفرانس بالتطور في  أداء المنسقين الإعلاميين وطريقة التناول الإعلامي للأحداث والفعاليات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق قنوات اتصال مباشرة مع الشباب في مختلف الهيئات الشبابية والرياضة على مستوى المحافظات، معربا عن سعادته بطريقة عمل الوحدة، واستخدامها الوسائل التكنولوجية الجديدة في تطوير الأداء الإعلامى.

جانب من الفاعليات، فيتو

تناول الملتقى تناول العديد من المحاور، التي كان من أهمها استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد الإعلامية، من خلال محاضرة للدكتورة  لامان محمد،  رئيس قطاع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم (ايجيبشان جيوجرافيك )، التي تناولت  مميزات وعيوب الذكاء الإصطناعي وكيفية استثمار  تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي بشكل جيد، وكذلك إطلاق مساحة افتراضية ( الميتافيرس)  للوزارة، وتدريب المنسقين الإعلاميين على آليات التعامل مع الواقع الإفتراضي.

جانب من الفاعليات، فيتو

وضم الملتقى نخبة من الصحفيين والإعلاميين على رأسهم الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع الإلكترونية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، وكذلك الإعلامي تامر أمين، مقدم البرامج في قناة النهار، والكاتب الصحفي أشرف محمود،  رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة.

جانب من الفاعليات، فيتو 

وفي ختام الملتقى تم إستعراض توصيات الملتقى الخامس للمنسقين الإعلاميين، التي كان أهمها ضرورة تنفيذ تدريب للمنسقين الإعلاميين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعقد الملتقيات المحلية للمنسقين الإعلاميين العاملين بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وتوسيع قاعدة المنسقين الإعلاميين المتطوعين بالتعاون مع كليات وأقسام الاعلام بالمحافظات، وإطلاق  الموسم الثاني من مسابقة الأفضل في الإبداع والابتكار الإعلامى.

جانب من الفاعليات، فيتو

وقد أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى استمرار وحدة المنسقين الإعلاميين  في تطوير أداء فريقها في المحافظات، لنقل الرسالة الإعلامية بطريقة أكثر احترافية وأقرب للأحداث والفعاليات بما يتلاءم مع السياسة العامة للدولة المصرية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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كما كرم الدكتور محمد فوزي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، المنسق الإعلامي المثالي خلال العام ومنح درع التكريم للمهندس إسلام النجار، بمحافظة الشرقية، وكذلك تقديم درع تكريم ل  نفيسه محمد، المنسق الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية.

 

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