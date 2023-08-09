الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة كن مستعدًا لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل

وزارة التعليم العالي،فيتو
وزارة التعليم العالي،فيتو

أشاد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتائج مبادرة "كُن مستعِدًا" لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK AID)، وتنفيذ منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى أبريل الماضي.

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل

وجاء ذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ لإطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بتمويل مُقدم من المملكة المُتحدة، ويأتي ذلك 
في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقها د.أيمن عاشور فى مارس الماضي، وبما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

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وأكد الوزير اهتمام إستراتيجية الوزارة بملف دعم المسار المهني حيث تنتهج الوزارة المدخل الإقليمي لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يُسهم في دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل، من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.

وأشار د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل، وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتوجيه المهني، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية وتنمية مهارات وقدرات الشباب؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتوفير بيئة مناسبة لسوق العمل والتي من شأنها ربط مُخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين، وتلبية الاحتياج الفعلي لرجال الصناعة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الوزارة لتحقيق إستراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وأوضح د. أيمن فريد أنه تم تدريب عدد كبير من الطلاب على مهارات مرتبطة بسوق العمل مثل: Career Readiness, Core Skills Program في ست جامعات مختلفة وهي (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، الملك سلمان الدولية فرع رأس سدر) بالإضافة إلى توفير تدريب للطلاب علي اللغة الإنجليزية ومستوياتها المختلفة، مضيفًا أنه تنظيم مسابقة لريادة الأعمال بالتعاون مع صندوق دعم المبتكرين ومركز ريادة الأعمال بالأكاديمية البحرية، فضلًا عن تدريب وتجهيز عدد من الطلاب لتأهيل الفكرة وتحويلها إلي Startup ناجحة.

مبادرة " Be Ready - كن مستعدًا " تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل

جدير بالذكر أن مبادرة " Be Ready - كن مستعدًا " تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، كما أن التدريبات ممولة بالكامل، وتستهدف الطلاب من جميع محافظات مصر علي أن يكونوا من جامعات حكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة تستهدف توفير التدريب اللازم لأكثر من 2000 شاب، وإيجاد وظائف متنوعة للمتميزين منهم بحلول نهاية العام الجاري، من خلال التمويل الذي توفره الجهة المانحة وهي برنامج المعونة البريطانية (UKAid)، بالشراكة مع مؤسسة iCareer ومؤسسة الألفي.

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