الدوري التركي، طرابزون يتقدم على أنطاليا بهدف في الشوط الأول

طرابزون، انتهى الشوط الأول من مباراة طرابزون سبور أمام نظيره أنطاليا سبور، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقان الآن ضمن مواجهات الجولة الأولي من مسابقة الدوري التركي.

سجل هدف طرابزون سبور اللاعب ستيفانو دينزفيل في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

ترتيب طرابزون في الموسم الماضي

وكان نادي طرابزون سبور أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري التركي، حيث شارك تريزيجيه في 41 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن طرابزون سبور دخل في مفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أجاكسيو السابق، ليكون بديلًا للمصري محمود حسن "تريزيجيه"، حال رحيله.

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وذكرت شبكة 61medya التركية اليوم الجمعة نقلًا عن تقارير من وسائل إعلام أفريقية أن طرابزون عرض على البلايلي راتب بقيمة 900 ألف يورو في الموسم، وهو ضعف ما كان يتقاضاه في صفوف أجاكسيو.

وأضافت أن طرابزون سيضم البلايلي في حال رحيل تريزيجيه، الذي يتلقى عروضًا من أندية عربية.

وكانت تقارير صحفية جزائرية أشارت في وقت سابق إلى أن عددًا من الأندية الأفريقية يفاوض البلايلي، الذي فسخ تعاقده مع أجاكسيو وأصبح لاعبًا حرًا.

ويحظى البلايلي أيضًا باهتمام كل من: الترجي، والرجاء، وشباب بلوزداد، ومولودية الجزائر، ومولودية وهران، إضافة إلى نادٍ كويتي.

ويعتبر الزمالك ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب موقع FennecFootball الناطق بالفرنسية.

فريق أنطاليا سبور، فيتو

تريزيجيه يشيد بفيتوريا

من جانبه أكد تريزيجيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر بأن فيتوريا مدير فني منتخب مصر يمتلك خبرات جيدة ويجيد التعامل مع اللاعبين في المنتخب الوطني ويحب الثقافة المصرية.

وواصل في تصريحات تليفزيونية فى وقت سابق: "حزين بعد خسارة النهائيين مع منتخب مصر في عام 2017 أمام الكاميرون والنهائي الماضي أمام السنغال ونسعى جاهدين لتحقيق اللقب القادم لإسعاد الشعب المصري وكم أتمنى أن تفوز بلقب مع المنتخب الوطني".

واستمر تريزيجيه: "كنت حزين جدًّا على الإصابة التي أبعدتني كثيرًا عن المباريات لكن كان لديَّ إصرار على العودة سريعًا، حتى أتت طرابزون سبور كانت نقلة كبيرة وكنت سعيد جدًّا بتلك الخطوة التي فادتني كثيرًا والجماهير هناك تعاملني جيدًا.

وأضاف: "الإدارة والجهاز الفني يعاملونني جيدًا ويثقون بقدراتي وإمكانياتي ويعتبرونني إضافة كبيرة في النادي وقدمت أوراق اعتمادي لديهم بالمشاركات وتسجيل الأهداف ويعتبر الدوري التركي من كبار الدوريات في أوروبا والمنافسة على أشدها".

محمود حسن تريزيجيه

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى نادي طرابزون سبور التركي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، مطلع الموسم المنقضي 2022-2023.

تريزيجيه رحل عن الأهلي في 2015 وانتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي في العام التالي، ومنه شق طريقه إلى عدة فرق أوروبية غالبيتها في بلجيكا وتركيا.

وغاب محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي عن معسكر ناديه الحالي في سلوفينيا استعدادًا للموسم القادم.

واحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة.

وتلقى تريزيجيه عرضًا مغريًا من نادي اتحاد جدة وآخر مسبقًا من أهلي جدة للانضمام إلى أحدهما في الميركاتو الصيفى المقبل، لكنه استطاع التألق أمام فناربخشة وأنقرة مما دفع الجهاز الفنى للفريق التركي في التراجع عن فكرة بيعه.