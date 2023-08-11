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تنسيق الكليات علمي رياضة 2023

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الكليات 2024، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، إذ ستعلن يوم الإثنين المقبل بعد مد فترة تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني ليوم الخميس 10 أغسطس الجاري، وبعدها سيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وفي هذا السياق تقدم «فيتو» خلال السطور التالية تنسيق الكليات 2023 لطلاب علمي رياضة المرحلة الأولى كنموذج استرشادي لتوقعات تنسيق الكليات 2022 .

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وجاءت نسبة الحد الأدنى لـ تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى علمي رياضة، نحو 83.41%، بواقع 342 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «رياضة» هو 15013 طالبا وطالبة لهذا العام، وخلال السطور التالية نستعرض تنسيق الكليات للشعبة الرياضية للعام الماضي 2022 للاستدلال على نتيجة العام الحالي بالدرجات.


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تنسيق الكليات علمي رياضة

و حرص “موقع فيتو” في السطور التالية استعراض بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد شعبة علمي رياضة بالدرجات لعام 2022/2023:

هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة.

هندسة القاهرة 366 درجة.

هندسة المنصورة 366 درجة.

هندسة الزقازيق 363 درجة.

هندسة عين شمس 361 درجة.

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

 

جدير بالذكر، أن 112 ألفا و240 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية، من المفترض لهم خوض أعمال تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بالحدود الدنيا المعلنة، 362 درجة فأكثر لشعبة علمي علوم، و342 درجة فأكثر لطلاب شعبة علمي رياضة، و289.5 درجة فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية.

وبالتالي ستكون الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الثانية بدرجات أقل، مع العلم أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية العام الماضي أدبي كان من 238 درجة فأكثر، و246 درجة فأكثر لطلاب علمي.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بأقل من 246 درجة، وهو ما ستوضحه وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة، ليتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم للالتحاق بكليات المرحلة الثانية والمتوفرة في كليات حاسبات وذكاء اصطناعي فضلًا عن كليات علوم وكليات تجارة وبعض كليات أدبي التي تفتح أبوابها لطلاب علمي.


وعن درجات القبول لشعبة أدبي في كليات التجارة بالمرحلة الثانية بجميع الجامعات، فمن المتوقع أن تتراوح ما بين 288 و262 درجة، أما كليات الآداب بجميع الجامعات تتراوح ما بين261 درجة إلى 255 درجة وحقوق من 256 إلى 251.

أما الشعبة العلمية فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بأقل من 246 درجة، وهو ما ستعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة ليتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم. 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

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