الجمعة 11 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

تنسيق الجامعات 2023.. رسميا إعلان نتائج المرحلة الأولى الاثنين..110 آلاف طالب سجلوا رغباتهم.. ومؤشرات الطب 90,9%

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة والذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الاولى

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

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موعد تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية 

من جانبه كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات الجامعات لطلاب الثانوية العامة ستنطلق الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات.

وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

ولفت إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:


الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

 

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5% 

 

ونظرا لتقارب النتائج بين العام الماضي والحالي في مجاميع الشعب العلمية، أصبح هناك انخفاض طفيف في مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضي، وتشير التوقعات طبقا للإحصائيات الأولية إلى أن كليات الطب البشرى ستسجل حدا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعى 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى  والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

 

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي كلية الهندسة 

وعن شعبة الرياضيات، يوضح المصدر أن كليات الهندسة من الممكن إغلاقها خلال المرحلة الأولى عند 83.9%  نظرا لارتفاع أعداد الناجحين في الشعبة هذا العام.

كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية تتصدران الشعبة الأدبية 

وعلى مستوى الشعبة الأدبية، تتصدر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام القمة، وسيتم حسم أمرهم هذا العام للمرحلة الأولى بنسبة كبيرة خاصة بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام هذا العام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

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