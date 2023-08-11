الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

ينتظر طلاب الثانوية العامة، الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن الموعد الرسمي للمرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بها والأماكن الخالية التي تقبل طلاب المرحلة الثانية من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023

ويعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور مؤتمرا صحفيا، صباح الإثنين المقبل، للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وموعد انطلاق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المدرجين على قائمة تنسيق الجامعات 2023، والأماكن المتاحة لهم.

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الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وعلمت فيتو، أن الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة، بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، ستضم لشعبة علمى علوم " الطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الآثار، الإعلام، وباقي الكليات النظرية"، أما طلاب شعبة علمي رياضيات يتاح لهم أماكن بكليات "الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، فنون جميلة، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، الآثار، الفنون التطبيقية، وباقى الكليات النظرية.

وفيما يتعلق بالكليات الأدبية فتضم " كليات التربية، كليات الآداب، كلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

ولفت إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:



● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ( الانستجرام )



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

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