كلية الفرص البديلة، أقسام الآداب تحقق الأحلام الضائعة لطلاب الثانوية العامة

أقسام كليات الآداب في جامعات مصر وشروط القبول بها

الالتحاق بكليات القمة هو حلم يراود أذهان طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم كل عام في فترة تنسيق الجامعات، فمعظم الطلاب يرغبون في الالتحاق بكليات الطب والهندسة والإعلام والألسن والآثار، لكن قد تتحطم أحلامهم تلك أمام عقبات التنسيق والحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، لكن انتظر.. هناك حل تحقق به أحلامك في دراسة مناهج كليات القمة بأقل مجموع، هذا الحل هو كلية الآداب، أو كلية الفرص البديلة كما يطلق عليها البعض، فكلية الآداب هي الكلية التي تحقق الأحلام الضائعة لطلاب الثانوية العامة.

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طلاب أدبي يحققون حلم كليات القمة في كلية الآداب

تفتح كلية الآداب أبواب الأمل من جديد للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في نتيجة الثانوية العامة وتثبت أنه ليس هناك مستحيل، فطلاب الشعبة الأدبية الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى لكليات الآثار فتحت كلية الآداب لهم أبوابها للالتحاق بأقسام الآثار، والتاريخ، ومن لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بكلية الإعلام، فيوجد بكلية الآداب قسم للإعلام وعلوم الاتصال.

كلية الآداب، فيتو

أما من كان يرغب في الإلتحاق بكلية الألسن فيوجد في كلية الآداب أقسام اللغات المختلفة مثل اللغة الفرنسية والإنجليزية والعبرية والتركية واللغات الشرقية وغيرها من اللغات، ونستعرض معكم فيما يأتي تنسيق أقسام اللغات بكليات الآداب في جمهورية مصر العربية:

اللغة العربية

يقبل 200 طالب بشرط حصول الطالب على أعلى مجموع اعتباري سواء كان المجموع الكلي أو مجموع اللغات الثلاث "عربي- إنجليزي – لغة أجنبية ثانية".

اللغات الشرقية

تقبل 150 طالبا في الشعبة التركية، و300 طالب في شعبة اللغة العبرية، و300 طالب في شعبة اللغة الفارسية، ولا يقبل هذا القسم المحولين من كليات أخرى أو حتى أقسام داخلية.

اللغة الإنجليزية

يقبل 100 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع كلي، ولا يقل مجموع الطالب عن 48 درجة في اللغة الإنجليزية، ولا يقل عن 55 درجة في اللغة العربية، وأن يجتاز الطالب امتحان القبول بالقسم.

اللغة الفرنسية

تقبل 50 طالبا من طلاب المدارس الفرنسية فقط، والحاصلين على أعلى الدرجات في مجموع اللغات الثلاث.

اللغة الألمانية

تقبل 33 طالبا من الطلاب الحاصلين على شهادة المدارس الألمانية المعتمدة من مصر أو من خارجها، وتقبل الطلاب المحولين من كليات أخرى أو أقسام أخرى شرط اجتيازهم لاختبار القبول.

اليونانية واللاتينية

تقبل 150 طالبا شرط حصوله على أعلى مجموع في اللغة الإنجليزية لا يقل عن 40 درجة، ولا يقبل القسم أي طلاب محولين بعد مرور الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

اللغة اليابانية

يقبل القسم 25 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاث.

اللغة الإسبانية

يقبل القسم 40 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاث.

اللغة الصينية

يقبل القسم 70 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاث.

اللغة الإيطالية

يقبل القسم 40 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاث.

اللغة الروسية

يقبل القسم 40 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاث.

طلاب كلية الآداب، فيتو

كلية الآداب قسم جغرافيا وجيوماتكس بديل كليات الهندسة لطلاب علمي رياضة

لم تنس كلية الآداب أيضا طلاب الشعبة العلمية قسم علمي رياضة، التي يرغب جميع الطلاب فيها في الإلتحاق بكلية الهندسة أو الحاسبات والمعلومات، وهنا يمكن للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بكلية الهندسة التقديم في كلية الآداب قسم جغرافيا أو جيوماتكس والتي يتخرج منها الطالب ليعمل مهندس مساحة وخرائط.

قسم علم النفس بكلية الآداب يمكن طلاب علمي علوم من العمل في المستشفيات

طلاب الشعبة العلمية قسم علمي علوم لهم نصيب أيضا من تحقيق أحلامهم داخل كلية الآداب إذ يمكنهم الدراسة في قسم علم النفس والإرشاد النفسي، وفيه يدرس الطالب علم النفس العام، وعلم نفس الشخصية، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس البيولوجي، وعلم نفس الطفولة، وعلم نفس المراهقة، ويمكن من خلال هذا القسم أن يعمل الطالب فيما بعد في المستشفيات العامة، وفي عيادات الصحة النفسية.

أقسام كلية الأداب 2023 في جامعات مصر

أقسام كلية الآداب في جامعة القاهرة

اللغة العربية، اللغات الشرقية، اللغة الانجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اليونانية واللاتينية، اللغة اليابانية، اللغة الاسبانية، اللغة الصينية، اللغة الإيطالية، المكتبات والوثائق والمعلومات، الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الجغرافيا، التاريخ، قسم اللغة الروسية.

أقسام كلية الأداب جامعة عين شمس

اللغة العربية، اللغة الانجليزية، اللغة العبرية، اللغات الشرقية، اللغة الفرنسية، الحضارة الأوروبية، الجغرافيا، التاريخ، الدراسات الفلسفية، علم النفس، علم الاجتماع، الآثار، والإرشاد السياحى، الإرشاد السياحي الفرنسي، علوم الاتصال والإعلام، المكتبات والمعلومات، الدراما والنقد المسرحى.

أقسام كلية الآداب جامعة حلوان

قسم اللغة العربية، قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الألمانية، قسم اللغة الإيطالية، قسم اللغة الإسبانية، قسم اللغة الصينية، قسم اللغة العبرية، قسم اللغات الشرقية، قسم التاريخ، قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، قسم علم النفس، قسم الاجتماع، قسم الفلسفة، قسم الإعلام، قسم علم المعلومات، قسم علوم المسرح، قسم الآثار والحضارة.

أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية

قسم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية، قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، قسم الفلسفة، قسم الاجتماع، قسم علم النفس، قسم الأنثروبولوجيا، قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، قسم الصوتيات واللسانيات، قسم الدراسات المسرحية، قسم المكتبات والمعلومات، قسم اللغات الشرقية وآدابها، برنامج اللغات التطبيقية، قسم الإعلام، قسم اللغة الصينية وآدابها، برنامج الصوتيات واللغويات القضائية، برنامج الجيوماتيكس والدراسات المساحية.

كلية الآداب جامعة الإسكندرية، فيتو

أقسام كلية الآداب جامعة طنطا

قسم الآثار، قسم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، قسم المكتبات والمعلومات، قسم اللغة الفرنسية وآدابها، قسم اللغات الشرقية، قسم التاريخ، قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية قسم الفلسفة، قسم علم النفس، قسم الاجتمـــاع، قسم الإعــــلام.

أقسام كلية الآداب بقنا

قسم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، العبرية، الفارسية، الجغرافيا ونظم المعلومات، علم النفس، التاريخ، الدراسات الإسلامية، الاجتماع، الفلسفة.

معلومات عن كلية الآداب

جدير بالذكر أن عدد سنوات الدراسة في كلية الآداب هو 4 سنوات، وتختلف أقسام كلية اداب في نظام الدراسة فبعض الأقسام تعتمد على نظام الإنتظام أو الإنتساب والبعض الأخر يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويحصل الطالب بعد التخرج من كلية الآداب على مؤهل الليسانس في تخصصه، وتقبل كلية الآداب طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية والعلمية

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».