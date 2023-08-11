الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على شاب هدد فتاة بتشويه سمعتها عبر واتس بالدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

نجح ضباط قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في تحديد هوية شاب قام بمراسلة فتاة مقيمة بندر شربين عبر تطبيق "واتس آب" وقيامه بإرسال صور شخصية لها مهددًا إياها، فضلًا عن عبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بسمعتها.


وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات بديوان المديرية من "و.ا.ر.م"، 23 عامًا، ربة منزل، ومقيمة ببندر شربين، تتهم أحد الأشخاص يستخدم هاتفا محمولا بمراسلتها عبر تطبيق محادثات "واتس آب" على هاتفها الشخصي ويرسل صورًا شخصية لها وعبارات سب وقذف وتهديد بالتشهير والإساءة لسمعتها مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

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بالفحص والتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جرى التوصل لبيانات الهاتف المستخدم في إرسال عبارات السب والقذف والصور المسيئة.


وتبين ان الهاتف مسجل باسم شخص يدعى "حبيب.د.ف.م"، 27 عامًا، ومقيم إحدى قرى مركز دير مواس محافظة المنيا.


وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم المتحري عنه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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ادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات السب والقذف الدقهلية اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مديرية أمن الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

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