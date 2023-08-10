الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

ضبط صاحب محل تأجير "الإسكيت" بالحوامدية بدون ترخيص

ضبط محل يؤجر إسكيت
ضبط محل يؤجر إسكيت في الحوامدية، فيتو

فى استجابة سريعة لشكوى المواطنين من انتشار ظاهرة تأجير لعبة (الإسكيت) بشارع صلاح نصر بالحوامدية وما ينتج عنها من إزعاج لسكان الشارع.


وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نائب المحافظ ببحث الشكوى واتخاذ اللازم بشأنها، حيث تبين قيام بعض الأشخاص بتأجير لعبة الإسكيت للأطفال والشباب بدون ترخيص، وعلى الفور تم شن حملة لإيقاف أعمال تأجير اللعبة ومصادرة 20 وحدة مستخدمة فى ممارستها وإزالة أسباب الشكوى.
 

غلق وتشميع قاعة أفراح منيل شيحة
 
 

 وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ حملة مكبرة علي القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدد من حالات الإشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
 

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مديرية تموين الجيزة
 
 

وكانت مديرية تموين الجيزة بمحافظة الجيزة، شنت حملة تموينية موسعة بمشاركة مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، أسفرت عن ضبط أكثر من 103 أطنان مواد غذائية ومحاصيل زراعية بشمال الجيزة

يأتي ذلك بتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة، ووفقًا لما أعلنته هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة. 

وذكر بيان للمديرية، أنه تم عمل حملة تموينية موسعة على دائرة كرداسة ودائرة أوسيم، وذلك بالتنسيق ومشاركة مع العميد يحيى زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، حيث أسفرت عن ضبط ٥٥ طنًّا و850 كيلوجرام دقيق ردة ناعمة، وتقاوي محاصيل زراعية.

وفي حملة سابقة لمديرية التموين تم ضبط مخالفات بإجمالي 33 طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها  إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.

 

معرض لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالوراق
 
 

 وشن مسئولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت  المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتي:
 


كما تمت المتابعة والمرور على المخابز وأسفرت عن الآتي:

وتم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق استيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة  للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والقرى.
 

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