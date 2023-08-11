محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب والدقي والعجوزة(صور)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة حالة النظافة والتواجد الميداني لفرق العمل بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية.



كلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالاستمرار بجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والحفاظ على الحالة العامة للنظافة بالطرق والشوارع التي تم تطويرها ومراعاة التواجد الدوري لورديات النظافة على مدار اليوم ومتابعة أداء شركات الجمع السكني.



محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب والدقي والعجوزة





كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء وفقا للضوابط التي تم تحديدها مؤكدًا على متابعة مواعيد غلق المحال التجارية وعدم السماح بالاضاءات المبهرة.



وشدد المحافظ على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وعدم السماح بتعدي المحلات والكافيهات والمطاعم على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة اللواء ممدوح ذكي رئيس حي جنوب واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.





إنشاء السوق الحضاري بشارع المساكن بكفر طهرمس







كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء السوق الحضاري بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور والذي وصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من ٩٠ % ويستوعب حوالي ٣٠ محلا حضاريا والغرف الإدارية.



بالإضافة إلى متابعة مراحل العمل بالسوق الحضاري في شارع الملكة بحي بولاق الدكرور، والذي يستوعب ٢١ محلا ووصلت نسب التنفيذ به لأكثر من ٧٥ %.



كما عاين محافظ الجيزة قطعه ارض بشارع الثلاثيني بحي الطالبية والتي من المقرر خلال أيام البدء في إنشاء السوق الحضاري عليها لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية والمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثيني القديم والعروبة.



وكلف اللواء أحمد راشد مديرية الإسكان وهيئة الأبنية بالتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى وبالمواصفات المحددة ومراجعة كافة الأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية قبل الاستلام من الشركة المنفذة مشيرًا إلى أن المشروعات سوف تحدث نقلة نوعية لتلك المناطق.

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إنشاء بالوعات صرف للمحال وتنفيذ أرضيات السوق







كما شدد المحافظ علي ضرورة انشاء بالوعات صرف للمحال وتنفيذ ارضيات السوق بأعلى جودة لتتحمل الجهد العالي للأعمال ووضع مظلات للمحال.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وعبد الناصر سعد الله رئيس فرع الجيزة لهيئة الأبنية التعليمية وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.