رئيس الإنجيلية: السوشيال ميديا تؤثر على عقل ووجدان الناس بمعلومات مفبركة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، بمناسبة انضمام ٥٠ عضوًا جديدًا، وذلك بحضور القس هاني موسى، راعي الكنيسة وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وقدم رئيسُ الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد وراعي الكنيسة، كما عبَّر عن سعادته الكبيرة بمشاركته فرحة شعب كنيسة الأزبكية، وقال: "اليوم يوم فرح كبير، ومشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية أبهج قلبي كثيرًا".

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المسؤولية المجتمعية مبدأ وعطاء

وخلال خطاب الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "يا أحبائي علينا الربط بين العقيدة والفعل، ورغم أي ظروف وتحديات لا نفقد يقينية الإيمان والخدمة، وقوة الصلاة المغيرة لتحقيق رسالة الكنيسة، التي تومن بالمساواة والجسد الواحد وعدم التمييز، بجانب المسؤولية المجتمعية ومبدأ العطاء والشركة بالجهد والعمل، من أجل سداد احتياج الناس وليس من أجل إبهارهم".

وأضاف "زكي": "من لا يستطيع أن يرى ويشعر بآلام الناس لا يستطيع أن يرى شيئًا، وقد توثر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بسبب التحديات على عقل ووجدان الناس، وهو الوجه السلبي لوسائل التواصل، وذلك بسبب قدرتها على التشويش والفبركة".

رئيس الإنجيلية يشهد حفل تخرج كلية لاهوت المثال

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل تخرج كلية لاهوت المثال بالشراكة مع لاهوت اكسبلورنيشنز التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بقاعة ديلز بالقاهرة، وذلك بحضور القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال، والدكتور نادر ميشيل، مدير الكلية والدكتور هاني سميح، نائب المدير وعميد الكلية، والدكتور القس جون سامي، رئيس مجلس الأمناء، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة، الفنان لطفي لبيب، والكاتبة فاطمة ناعوت، والنائب إيهاب الطماوي، والنائبة نجلاء باخوم. وقدم فقرات الاحتفال رضا عزت، المستشار الإعلامي للكلية.

وخلال خطاب الاحتفال هنأ رئيس الإنجيلية جميع الخريجين، معربًا عن سعادته الكبيرة للمشاركة في الاحتفال الذي تم خلال فعالياته تخريج أكثر من ٦٠ باحثًا ببرامج البكالوريوس والدبلومة وأكاديمية الموسيقى والعبادة.

وأضاف "زكي" خلال كلمته: "نسعى في تعليمنا اللاهوتي إلى التعمق في كلمة الله الذي يساهم في يقينية الاعتقاد، كما نحتاج إلى تعليم لاهوتي يبني مجتمع المتانة والمرونة وهو ضرورة حتمية في عصرنا الحالي لبناء كنيسة جديدة متجددة، والتعليم اللاهوتي هو الذي يصنع الكنيسة وقيادات الكنيسة، والكنيسة التي تهتم بالتعليم اللاهوتي تبني بيتها على الصخر، وعلينا أن نعلم يا أحبائي أن العقلية الناقدة المرتبطة بتحليل وفهم الواقع والتمكين تساعدنا على العبور الى أرض جديدة".