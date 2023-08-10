الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء 5 أسواق حضارية بالهرم وبولاق والطالبية (صور)

محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ٥ أسواق حضارية جديدة بالهرم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية وذلك في إطار سعى المحافظة نحو توفير خدمات أفضل لمواطنيها. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب التنفيذ للأعمال الإنشائية لعدد ٥ أسواق حضارية بأحياء الهرم  وبولاق الدكرور والطالبية في أطار خطه المحافظة في إنشاء ١١ سوق حضاري جديد بإجمالي مساحة ٩١٥٠م٢ علي عددًا من القطع الأراضي التي تم تخصيصها لمحافظة الجيزة بقرارا من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مشروعات ذات نفع خدمي للمواطنين. 

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محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ٥ أسواق حضارية جديدة بالهرم وبولاق والطالبية 
 

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد موقع انشاء السوق الحضاري خلف مدينة بيتكو بمنطقه مشعل بشارع الهرم والذي يستوعب ١٨ محل حضاري يساهم في مواجهه التواجد غير المنظم للباعه الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصه بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل. 
كما تفقد محافظ الجيزة السوق الحضاري بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل والذي سيخدم شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم ويعد أحد المطالب للمواطنين بتلك المناطق. 

إنشاء السوق الحضاري بشارع المساكن بكفر طهرمس
 

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء السوق الحضاري بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور والذي وصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من ٩٠ % ويستوعب حوالي ٣٠ محل حضاري والغرف الإدارية.  
بالإضافة إلى متابعه مراحل العمل بالسوق الحضاري في شارع الملكه بحي بولاق الدكرور والذي يستوعب ٢١ محل ووصلت نسب التنفيذ به لاكثر من ٧٥ %. 
كما عاين محافظ الجيزة قطعه ارض بشارع الثلاثيني بحي الطالبية والتي من المقرر خلال أيام البدء في إنشاء السوق الحضاري عليها لاستيعاب كافه الاسواق العشوائية بالمناطق المحيطه خاصه المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثيني القديم والعروبه. 
وكلف اللواء أحمد راشد مديرية الإسكان وهيئة الأبنية بالتاكد من تنفيذ الأعمال بأعلي مستوي وبالمواصفات المحددة ومراجعه كافه الاعمال الخاصه بالتشطيبات النهائية قبل الاستلام من الشركة المنفذة مشيرًا إلى أن المشروعات سوف تحدث نقلة نوعية لتلك المناطق. 


إنشاء بالوعات صرف للمحال وتنفيذ أرضيات السوق 
 

كما شدد المحافظ علي ضرورة انشاء  بالوعات صرف للمحال وتنفيذ ارضيات السوق بأعلى جودة لتتحمل الجهد العالي للأعمال ووضع مظلات للمحال. 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وعبد الناصر سعد الله رئيس فرع الجيزة لهيئة الابنية التعليمية وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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احمد راشد محافظ الجيزة الأسواق العشوائية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بولاق الدكرور محافظة الجيزة

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