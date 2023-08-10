الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تحرير 22 مخالفة سير ورفع 310 إشغالات بالدقي (صور)

حملة اشغالات بالجيزة
حملة اشغالات بالجيزة ؛فيتو

قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني بقيادة المقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة المرافق  بحملة مكبرة على شارع محي الدين أبو العز والتحرير والسودان وتم ضبط حركة السرفيس وتحرير  ٢٢ مخالفة لخط السير.


كما أسفرت الحملة عن رفع ٣١٠ إشغالات من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظة على النظام والانضباط.
بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

Advertisements

غلق وتشميع قاعة أفراح منيل شيحة

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ حملة مكبرة على القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدد من حالات الإشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
 


 مديرية تموين الجيزة

وكانت مديرية تموين الجيزة بمحافظة الجيزة، شنت حملة تموينية موسعة بمشاركة مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، أسفرت عن ضبط أكثر من 103 أطنان مواد غذائية ومحاصيل زراعية بشمال الجيزة.

يأتي ذلك بتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة، ووفقًا لما أعلنته هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة. 

وذكر بيان للمديرية، أنه تم عمل حملة تموينية موسعة على دائرة كرداسة ودائرة أوسيم، وذلك بالتنسيق ومشاركة مع العميد يحيى زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، حيث أسفرت عن ضبط ٥٥ طنًّا و850 كيلوجرام دقيق ردة ناعمة، وتقاوي محاصيل زراعية.

وفي حملة سابقة لمديرية التموين تم ضبط مخالفات بإجمالي 33 طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمون بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها  إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.

معرض لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالوراق

وشن مسئولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت  المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتي:

كما تمت المتابعة والمرور على المخابز وأسفرت عن الآتي:

وتم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق استيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة  للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والقرى.

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 352 طربة حشيش بالإسماعيلية (صور)

بدء ثاني جلسات محاكمة ضابط شرطة في قضية براني بالإسكندرية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثالدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة أبو النمرس التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء السرفيس

مواد متعلقة

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد تدريبات ابدأ حلمك بالوادي الجديد

كرة اليد، موعد مباراة مصر وجزر الفارو في ربع نهائي مونديال الناشئين

وصفة طبيعية لتغذية البشرة وزيادة جمالها ومحاربة علامات التقدم في العمر

تنفيذي أسيوط يناقش المواقع المقترحة لإنشاء الكباري الداخلية بـ 4 مراكز

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

انقطاع الكهرباء يتسبب في رسوب 140 طالبا بالصف الأول الثانوي بالقليوبية

جديد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الأجنبي

الأهلي، انفراجة جديدة في أزمة غرامة كهربا

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ 7 سبتمبر

Advertisements

منوعات

المزيد

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 10-8-2023

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وتحسن الحالة النفسية

معناها من الله ولفظها من الرسول، من كنوز الأحاديث القدسية الصحيحة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية