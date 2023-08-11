الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

حالة الطقس غدا السبت 12-8-2023 في الوادي الجديد

حالة الطقس، ڤيتو
حالة الطقس، ڤيتو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة الوادي الجديد، غدًا السبت، طقسا معتدلا صباحا، حار رطب نهارا معتدل في ساعات المساء، وتصل درجة الحرارة العظمى إلي 39 والمحسوسة 40، فيما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 27 درجة. 

حالة الطقس في مصر غدًا السبت

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل صباحا،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء
ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية. 

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.
ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣

 

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