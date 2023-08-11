أكبر محاولة لتهريب المخدرات بهولندا، 8 أطنان كوكايين في شحنة موز

في أكبر عملية ضبط للمخدرات في هولندا على الإطلاق، تمكنت الأجهزة الأمنية الهولندية من ضبط كمية قياسية من الكوكايين، مخبأة في شحنة من الموز.

تم ضبط أكثر من 8 أطنان من الكوكايين في ميناء روتردام، داخل حاوية محمّلة بالموز آتية من الإكوادور، على ما أعلنت النيابة العامة الهولندية.

600 مليون يورو

وقررت السلطات مصادرة المخدرات التي تقدر قيمة إعادة بيعها بـ600 مليون يورو، في 13 يوليو، لكنّ الخبر لم يُعلَن عنه من قبل بسبب التحقيقات التي كانت جارية.

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وذكرت النيابة العامة في بيان: "في 13 يوليو الماضي، صادرت الجمارك كمية من المخدرات ضمن أكبر عملية مصادرة تجري في ميناء روتردام".

12 صندوق موز

وقالت: "ضُبطت 8064 عبوة من الكوكايين يبلغ وزن الواحدة منها كيلوجرامًا واحدًا، كانت مخبأة في 12 صندوق موز"، مشيرةً إلى أنه جرى التخلّص من هذه المخدرات.

وأشارت إلى أن الحاوية وصلت إلى روتردام من بنما.

ضربة كبيرة لتجار المخدرات

من جانبه، قال مدير الجمارك في روتردام بيتر فان بويتنن، في منشور عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "نجحنا مرة جديدة...في توجيه ضربة كبيرة لتجار المخدرات في الميناء"، واصفًا عملية المصادرة بـ"الهائلة".

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت عمليات تهريب المخدرات عبر أوروبا بشكل كبير.

Dutch customs authorities in Rotterdam seize $660 million in cocaine that had been hidden in container with bananas https://t.co/o8gMhG8wlo — Bloomberg (@business) August 10, 2023

وبدورها، قالت وكالة الاتحاد الأوروبي التي تراقب المخدرات والإدمان في تقريرها السنوي في يونيو الماضي، إن ازدهار تجارة المخدرات في أوروبا يؤجج العنف والفساد في القارة.

وأوضحت أن كميات قياسية من الكوكايين يتم ضبطها في أوروبا، حيث صادرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 303 أطنان في 2021.

بوابتان رئيسيتان للكوكايين

وأشارت إلى أن روتردام وميناء أنتويرب البلجيكي هما الآن البوابتان الرئيسيتان للكوكايين من أمريكا اللاتينية في القارة.

وترافق توسع سوق الكوكايين مع تصاعد العنف والفساد في الاتحاد الأوروبي، حيث أدت المنافسة الشرسة بين المتاجرين بالبشر إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل والترهيب.

وتحتضن مدينة روتردام أكبر ميناء في أوروبا تفرغ فيه ملايين الحاويات سنويًا، إلا أن المدينة الهولندية تستقبل خلال السنوات الأخيرة كميات متزايدة من مادة غير مرغوب فيها، هي الكوكايين.

ويقول خير شيرينجا، وهو مسؤول في السلطات الجمركية للميناء الهولندي الذي يعتبر إلى جانب ميناء أنتويرب (بلجيكا) بين أبرز مداخل المسحوق الأبيض إلى أوروبا، أن المشكلة "كبرت خلال السنوات الأخيرة".

70 طن كوكايين في ميناء روتردام

وفي عام 2021، ضبطت كمية قياسية بلغت نحو 70 طنًا من الكوكايين في ميناء روتردام، مع زيادة بنسبة 74 في المئة عن العام السابق، بحسب شيرينجا.

وقد مثلت روتردام أحد الموانئ الرئيسية التي كانت تستخدمها شبكة ضخمة تتخذ من دبي مقرًا لتهرب نحو ثلث كمية الكوكايين التي تنتجها إلى أوروبا.. وفي أواخر نوفمبر، أعلن "يوروبول" تفكيك هذه الشبكة.

كوكايين في بلجيكا

وفي وقت سابق، عثرت الجمارك البلجيكية على شحنة كبيرة من الكوكايين مخبأة في حاوية موز قادمة من الإكوادور.

وأعلن المدعى العام البلجيكي إلى أنه تم اكتشاف 6822 كيلوجراما من مخدر الكوكايين داخل شحنة الموز في ميناء أنتويرب.

وأضاف المدعى العام البلجيكي أن الشرطة الفيدرالية في أنتويرب ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم خلال العملية.

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