الخميس 10 أغسطس 2023
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منوعات

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

كوكايين، فيتو
كوكايين، فيتو

عثرت مسئولة أمريكية في ولاية فلوريدا على كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها مليون دولار، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووقعت رئيسة بلدية مدينة "تامبا" بولاية فلوريدا الأمريكية على صيد ثمين خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها، حيث عثرت على 32 كيلوجرامًا من الكوكايين في مياه المحيط الأطلسي.

ونقلت قناة "فوكس 13" الإخبارية عن جين كاستور قولها إنها كانت تستمتع بيوم إجازة على ساحل "فلوريدا كيز" قبل أن يكتشف أحد أفراد أسرتها رزمًا من الكوكايين في الماء.

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وأشارت كاستور إلى أنها كانت واثقة بأنّ ما رأته كان كميات من الكوكايين، إذ سمحت لها أكثر من 3 عقود أمضتها في شرطة "تامبا"، بينها 6 سنوات كرئيسة لها، بالتعرف على مخزون المخدرات بيقين مطلق.

وحملت الأسرة رزمة المخدرات على القارب، وكانت الحزم المعبأة بإحكام مرئية تحت طبقات من الشرائط البلاستيكية.

وسجّلت كاستور موقع الاكتشاف لحظة حصوله، واتصلت بمكتب قائد الشرطة في مقاطعة "مونرو"، فيما تسلمت دورية من حرس الحدود الشحنة بعد ذلك.

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