إيفرتون يتعاقد مع يوسف الشرميطي

أتم نادي إيفرتون الذي يلعب بـ الدوري الإنجليزي الصفقة الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث أعلن إيفرتون تعاقده مع البرتغالي يوسف الشرميطي قادما من سبورتنج لشبونة.

وكشف النادي الإنجليزي عن ضم اللاعب صاحب الأصول التونسية حتى يونيو 2027 حيث يبقي الشرميطي الصفقة الثالثة بعد ضم آشلي يونج وأرنو دانجوما خلال هذا الصيف.

وقال الشرميطي عبر موقع ناديه: "إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي. الانضمام إلى إيفرتون هو بداية جديدة وصفحة جديدة وأنا سعيد جدا لوجودي هنا. إنها مدينة جميلة وناد جميل".

وأضاف "لدي أهداف جديدة الآن. أنا هنا وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل إيفرتون. أريد أن أساعد الفريق. آمل أن يحبني المشجعون وأريد أن أظهر لهم ما أنا قادر عليه".

واختتم "إيفرتون ناد كبير. لقد لعبت الكثير من الأساطير هنا. لم أستطع رفض هذه الفرصة. إنها لحظة كبيرة بالنسبة لي والآن أنا أركز بشكل كامل على العمل".

صاحب الـ19 عاما خاض 22 بقميص سبورتنج لشبونة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

الدوري الإنجليزي، تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمة وسط ترقب من جميع عشاقه حول العالم لعودة الدوري الاقوي.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة.

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

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نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الجمعة بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ومنافسه بيرنلي، في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتنقل قناة بي إن سبورت بريميوم 1 مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

عرض الاتفاق واتحاد جدة لضم محمد صلاح

وكشفت صحيفة “ذا صن” أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، يضغط على إدارة النادي من أجل التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن الراتب الذي سيقدمه الاتفاق السعودي سيكون أعلى بكثير، وكذلك قيمة الصفقة بالنسبة لليفربول.

وعلى الرغم من تصريحات رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن جيرارد يصر على ضم صلاح ورفع العائد المادي للصفقة.

فيما علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.