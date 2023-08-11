بالخطوات، كيف تحصل على أراض صناعية كاملة المرافق؟

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي

وأكدت الهيئة أن الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، تعد منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.

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ويأتي هذا في ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية.

وتستعرض فـيتـو إجراءات الحصول على أراضٍ صناعية كاملة المرافق من خلال السطور التالية

1- سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءًا من الأربعاء 16 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023

2- أن يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.

3- أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي)

4- تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق،وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم

5- تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي لا تدخر وسعًا في توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الأراضي

وتتضمن تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الأراضي إضافةً إلى ما سبق، وابرزها كالتالى

1- إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%

2- الإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا

3- إلغاء الضمان المالي

4- تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع

5- تخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض

6- تم إتاحة 152 نشاطا صناعيا على الخريطة الإستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضًا من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصرى تسهم فى سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة

وأشار محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 أشهر، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص إستثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.

طرح الأراضي الصناعية كاملة المرافق

جدير بالذكر أنه تم طرح 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتي قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، و29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.