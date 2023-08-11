أسعار الكتب الخارجية نار تحرق جيوب أولياء الأمور.. والباعة: محتاجة قرض (فيديو)

شق الكتاب الخارجي طريقه إلى مكتب استذكار الطالب المصري كما السيف في قالب صلصال فما عاد مجرد أداة مفتاحية لحل ألغاز الكتاب المدرسي بل أصبح له مكانًا أساسيا في حقائب أبنائنا، الأمر الذي جعل أولياء الأمور يضعونه ضمن ميزانياتهم المخصصة لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم ولكن في هذا العام تحديدًا تفاجأ أولياء الأمور بأسعار لم يعهدوها من قبل ولن تتحملها جيوبهم شبه الفارغة خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وتصدرت أسعار الكتب الخارجية مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها المدونون والنشطاء الشغل الشاغل لهم وأمر لا يمكن السكوت عنه ولا التساهل معه.

وأجرت "فيتو" جولة ميدانية بشارع الفجالة أحد أشهر الأماكن لتجارة الكتب والذي يقصده أولياء الأمور لشراء مستلزمات أبنائهم المدرسية.

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أسعار تحرق الجيوب

شارع الفجالة برمسيس في ذلك التوقيت يبدو أنه الآن تحديدًا أصبح أكثر الأماكن ازدحامًا لن تستطيع أن تمر بقدميك الناس متكدسون بداخل المكاتب، القليل يشترون والكثير يدخلون في جدال مع الباعة.

قال أحد الباعة: أسعار الكتب الخارجية هذا العام زادت بنسبة 40٪ ولم تعد في متناول أولياء الأمور والذين بدءوا البحث عن الكتب المستعملة باعتبارها الأقل تكلفة وتتناسب مع ظروفهم المادية.

واضاف:" أنا عندي كتاب علمي علوم تانية ثانوى نسخة السنة إلي فاتت كان بيتباع بـ 45 جنيه دلوقتي ببيعة بـ 145 جنيه يعني زاد الضعف".

وتابع: "في وحدة ست اشترت مني كتب ثانوية عامة بـ 2180 يعني لو عندها ولدين تاني بيدرسوا في أي مرحلة كانت أكيد هيكون المبلغ كبير عشان كدا الأسعار دي متناسبش ظروف الناس فحرام اللي بيحصل".

وعند سؤاله عما إذ كان هناك بالفعل كتب وصلت لـ 600 جنية كما يشاع أجاب: "لا مفيش كتاب لوحدة ب600 بس في كتب بتنزل قسمين زي الإنجليزي كل قسم بـ 450 جنيه".

أسعار الكتب بالأسواق

وإليكم أسعار الكتب الخارجية المطروحة الآن بالأسواق والتي أشهرها سلاح التلميذ،الأضواء،الامتحان،المعاصر وغيرها وتعبر أسعار كتب المعاصر هي الأغلى.

أسعار كتب سلاح التلميذ "ابتدائي"

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي لم تتوفر حتى الآن في المكتبات حيث إنه لم يتم الكشف عن مناهج هذا الصف لأنه يتم منظومة التعليم الجديدة والتي يتم تطويرها حاليًا، وإليكم أسعار كتب سلاح التلميذ في باقي المراحل.

مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 140 جنيها

مادة العلوم الصف الرابع الابتدائي 150 جنيها

اللغة العربية صف ثالث 130 جنيها

مادة الرياضة صف أول 100 جنيها

مادة الدراسات صف رابع 120 جنيها

الأضواء

مادة اللغة العربية صف ثاني 120 جنيها

مادة لغة عربية صف أول 115 جنيها

لغة عربية صف ثالث 125 جنيها

مادة الدراسات للصف الرابع 140 جنيها

مادة الرياضة صف أول 100 جنيه

مادة الرياضة صف ثاني 110 جنيهات

الامتحان

مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 130 جنيها

مادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي 125 جنيها

مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 140 جنيها

مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 145 جنيها

مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 120 جنيها

مادة الدراسات للصف الاول الإعدادي 115 جنيها



اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى 220 جنيها

اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي 230 جنيها

مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 220 جنيها

مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 115 جنيها

مادة العلوم والجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 225 جنيها

مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 150 جنيها

مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 140 جنيها

مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 295 جنيها

مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 105 جنيهات

مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 120 جنيها



المعاصر

مادة الرياضة للصف الأول الإعدادي 115 جنيها

مادة الرياضة "إنجليزي" صف أول إعدادي 180 جنيها

مادة اللغة الإنجليزية صف أول إعدادي 140 جنيها لـ145

مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 155 جنيها

مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي أيضا 155 جنيها

أولياء الأمور يشتكون من الأسعار

أحد أولياء الأمور الذي توافدوا على المكاتب لشراء الكتب الخارجية لابنها والذي تقول إنه في الصف الثاني الثانوي قالت: جاءت إلى هنا من أجل الحصول على فرصة لشراء الكتب الخارجية لابني ولكن الأسعار فاجأتني واحرجتني أمام ابني.

مضيفة" لما أشتري كتاب الواحد بس بـ450 جنيه يعني محتاجة ميزانية أو قرض عشان أشتري باقي الكتب لإبني"

"الأسعار دي حرام انا معايا بنتين كل وأحدهم فيهم عايزة كل الكتب ولا أجيب لوحده والتانية لا"

هكذا قال ولي أمر آخر والذي كان يتجول في الشارع ذهابًا وإيابا سائلا كل المكتبات عن أسعار الكتب الخارجية التي تناسب دخله قائلا"هروح اشتريلهم مستعمل هعمل أي يعني"

دار نهضة مصر توضح أسعار الكتب الحقيقية

اللواء معتز صلاح الضبع، مدير إدارة الأمن بدار نهضة مصر للنشر، استنكر ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر كتاب الأضواء ليصل إلى 670 جنيهًا، قائلًأ: «إن هذا الكلام ليس صحيح، فكتاب الأضواء له سعر رسمي، ومدون على غلاف الكتاب إذ يتكون مجموعة الأضواء في اللغة العربية للفصلين الدراسيين الأول والثاني من كتاب النحو بسعر نحو 195 جنيهًا،

وأشار اللواء معتز الضبع في تصريح لـ «فيتو» إلى أن كتاب بنك الأسئلة لم يطرح في الأسواق ولم يسعر حتى الآن لأنه يطرح في الترم الثاني من العام الدراسي، وعليه مجموع كتب الأضواء في اللغة العربية لم تصل للسعر الذي أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن كتاب الأضواء مسعر وسعره رسمي حتى على المتاجر الإلكترونية لبيع الكتب

ونفى أن يكون للسوق السوداء دور في ارتفاع أسعار الكتب الخارجية قائلا: إنه لا يمكن أن تدخل الكتب الخارجية ضمن السوق،لانها مسعرة،ومنتشرة بكثرة ولا يوجد بها أي ندرة أو عجز في الطباعة

لافتًا أن هناك بعض المكتبات تعمل خارج إطار القانون أما بإعادة طبع الكتب الخارجية دون الحصول علي موافقة دار النشر مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية باعتباره انتهاك حقوق الملكية