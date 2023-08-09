سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

الكتب الخارجية، لا تزال أصداء الكتب الخارجية تلقي بظلالها على أولياء الأمور، فبعد ارتفاع سعر كتاب الأضواء للصف الثالث الثانوي، أكد النشطاء أن كتاب المعاصر للرياضيات لنفس المرحلة بلغ سعره 850 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام



أسعار الكتب الخارجية هذا العام وارتفاعها عن العام الماضي بنسبة 40%، حسبما ذكرت شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة على ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، مطالبين الوزارة بحل الأزمة.

وعلقت أمل عزيز على أزمة أسعار الكتب الخارجية فقالت: "أيه الأرقام الخزعبليه دي قاطعوا الكتب الخارجية قاطعوا الدروس الخصوصية تخيلوا #كتاب_الاضواء في اللغة العربية للثانوية العامة بـ٦٧٠جنيها كتاب النحو بس ١٩٠ جنية #المعاصر في الرياضيات تجاوز الـ٨٠٠ جنية.. ده جنان حرفيا..."

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ورد إيهاب بوب فقال: "لما يكون كتاب الثانوي الخارجي في الرياضيات بـ 850 جنيه تبقى دي مافيا... الكتب الخارجية مش هتشتغل إلا لو كتاب الوزارة ناقص أو الامتحانات جزء منها بييجي من الكتب الخارجية دي ما الوزارة تعمل كتاب كويس وترحم الناس"

كتاب المعاصر للصف الثالث الثانوي بـ845 جنيها

وقال إيهاب ثيرلوا عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية: "كتاب المعاصر في الرياضيات بس للصف الثالث الثانوي بــ845 جنيها... حرام".

وعلق منير مارفلن فقال: "لما كتاب المعاصر رابعه ابتدائي 265 جنيه ليه ده لو معاصر الفراعنة نفسهم مكنش هيبقى بالسعر ده".

وردت إيمان النحاس قائلة: " سعر الكتاب الخارجى الرياضيات ٨٤٠ جنيها للثانوية العامة باقي الكتب بتتراوح من ٢٠٠ لـ ٣٠٠ غير الملخصات والمراجعات ومصاريف الدروس الخصوصية..."

أسعار الكتب الخارجية، فيتو



أما المصري فقال: "أسعار كتب المدارس بقت لمن إستطاع اليها سبيلا... هو ليه السادة المُدرسين مبيعملوش مذكرات ذي الأول ويبيعوها للعيال وأهو منها يسترزق ومنها نترحم من حق الكتب الخارجية؟"

زيادة أسعار الكتب الخارجية تثير غضب أولياء الأمور

وعن زيادة أسعار الكتب الخارجية، قال ياسر حسني " انا معايا مكتبة...معاك حق ومفيش مبرر لهذه الزيادة لان سعر الورق نزل من 130 الى 90 ليه بترفع سعر الكتاب الخارجى الواحد من 30 الى 40 جنيها.. حسبى الله ونعم الوكيل".

ورد محمد القصاص فقال: " كنت بروح اجيب الكتاب الخارجي دا ب 40 ولا 50 جنيها، وبيبقي كتير وبنتحسبن عليه، صحيح متعرفش قيمة أمك إلا لما تجرب مرات ابوك #كتاب_الأضواء"

أما محمد سيد أنور فعلق على أسعار الكتب الخارجية قائلًا: "بعد ملاحظة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل جنوني.. أنصح زملائي المعلمين أولا ثم أولياء الأمور والطلاب بعدم الإعتماد على الكتاب الخارجي والتقليل من استخدامه خاصة أن الكتاب يصلح لفصل دراسي واحد وغالي الثمن".

ارتفاع اسعار الكتب الخارجية هذا العام، فيتو



وقالت ميادة " بمناسبة غلاء أسعار الكتب الخارجية أنا عمري ما اشتريت كتاب خارجي ما عدا الانجليزي (وده لأني كنت بحب vocabularies الكثيرة اللي ف الكتاب الخارجي) كتاب الوزارة صحيح كان يسد النفس، لكن كنت بتعامل معاه إن ده المورد الوحيد للمعلومة. حاولوا تفكروا بطرق مختلفة.. المحتوى ثابت في كل الكتب"

الكتاب الخارجي صداع في كل بيت

أما أبو وحيد خليفة فقال: "الكتاب الخارجي.. صداع فى كل بيت فى مصر ليه الوزارة المبجله متعملش ذى ده ومين الجهبز العبقرى إلى عامل كتاب ترم أول ب 225 جنية فين الحكومة تحمى الشعب من هذا الجشع والاستغلال"

ورصد صابر مبارك ارتفاع أسعار الكتب الخارجية فقال: " كتاب الأضواء 6 ابتدائي = 250 جنيه. كتاب الأضواء في اللغة العربية 3 ث = 670 جنيه. المعاصر رياضة 3 ث = 870 جنيه. كيان لغة عربية 3 ث = 690 جنيه. واضح ان جيلي جيل الثمانينيات الحسنة الوحيدة انه يعتبر اتعلم ببلاش انا اعرف دفعة كاملة اغلبها موجود على صفحتي كان البطل اللى فيهم أخره ياخد درس فى مادة الإنجليزي شهرين تلاته في السنة والشهر ب15 جنيه وممكن كمان ميدفعهاش.. فين ايام درس الاستاذ صابر زيدان والأستاذ شكرى سعد وقبلهم الاستاذ محمد جلال تقريبًا كنا بندفع مصاريف مرة فى التيرم"

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، فيتو



ورد محمد حافظ قائلًا: "‏كتاب المعاصر 6 ابتدائي ب250 جنيه ده لو عاصر على نفسه فدان ليمون مش هيبقى كده".

وقال محمد عبد المجيد: " کتاب الأضواء اللغة العربية للصف الثالث الثانوي ب 670ج كتاب المعاصر رياضة ب445 والمعاصر المجموعه كامله ٨٣٠ج حسبي الله ونعم الوكيل.. ارحم ولي الأمر شويه عشان يشم نفسه ويستعد للعام الجديد... استقيموا يرحمكم الله"

أما موسى محمد منصور فعبر عن غضبه قائلًا: "يعني ايه كتاب عربي تالتة ثانوي ٦٧٠ جنيه وكتب رياضة ١٠٠٠ جنيه وانجليزي ٢٥٠ وفرنساوي ٢٠٠ والمواد كلها كده يعني ايه طالب تالتة ثانوي محتاج ٣٠٠٠ جنيه كتب بس ياريت شركات الكتب ترحم اولياء الامور شوية بلاش نوزع هدايا للسادة المدرسين وشغل الدعاية الرخيص دا ونحاول نقلل شوية الاسعار كده الموضوع اوفر بصراحة.. تعديل: كتاب المعاصر انجليزي ب ٤٥٠ جنيه"