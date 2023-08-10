سعر الدولار في مصر مساء الخميس، ارتفاع المؤشر العالمي 10/8/2023
مؤشر الدولار أو US Dollar index يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، ويمكن القول ان العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات السته والحصة الأكبر لليورو 50% وكثيرًا ما يستخدم المتداولين مؤشر USD كمؤشر للتحليل الفني.
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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
جاء سعر الدولار في البنك المركزي بنحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
التحليل الفني لمؤشر الدولار اليوم الخميس
مؤشر الدولار، ارتفاع مؤشر الدولار العالمي مساء حركة التعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.10 %، أي بحوالي 102.418 نقطة، ونذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون هذه المقاومة يشكل عاملا أساسيا لتفعيل المسار الهابط بمحاولة استهداف السعر قريبا لمستوى 101.10 و100.65 على التوالي، أما اختراق السعر للمقاومة سيعمل على إلغاء النظرة السلبية لنتوقع تشكيله بذلك لاندفاع إيجابي قوي قد يستهدف بشكل أولي لمستوى 102.80 و103.30.
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