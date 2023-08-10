طلب مناقشة عامة بالشيوخ بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

حذرت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، من استمرار ارتفاع أسعار الكتب الخارجية والمستلزمات الدراسية.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

جاء ذلك في طلب مناقشة تقدمت به إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشكلات باتت تؤرق كافة الأسر المصرية قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي يبدأ نهاية سبتمبر المقبل.

نسبة زيادة أسعار الكتب الخارجية

وأوضحت النائبة أن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت ما بين 30 إلى 40% فى المكتبات، بالإضافة إلى "السبلايز" المنتظر أن تطلبها المدارس والتي لا تفيد العملية التعليمية في شيء، بل تضاعف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر كلها.

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حالة احتقان بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكتب الخارجية

وقالت عضو مجلس الشيوخ: هذه المطالب تضع الأسرة المصرية في خيارات صعبة تؤدي إلى حالة احتقان.

وتابعت النائبة: يجب علينا تداركها قبل وقوعها، لاسيما في ظل إعلان كثير من المدارس الخاصة عن زيادة مصروفاتها الدراسية، فضلا عن إبلاغ أولياء الأمور بتغيير الزي المدرسي.

عقد اجتماع عاجل مع مسئولي الطباعة

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع المسئولين بغرفة الطباعة والتغليف ومستلزمات المدارس باتحاد الصناعات لبحث آليات خفض أسعار الكتب الخارجية، خاصة وأن الارتفاع طال كل صفوف التعليم الأساسي.

وانتشرت الأيام القليلة الماضية، شكاوى عديدة من المواطنين بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكتب الخارجية وصلت لنحو ٨٠٠ جنيه للكتاب الواحد.