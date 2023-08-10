الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

أولياء الأمور فريسة لأصحاب المصالح

تحرك برلماني بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الكتب الخارجية

ارتفاع جنوني في أسعار
ارتفاع جنوني في أسعار الكتب الخارجية، فيتو

وجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية 

وقالت النائبة: قبل بداية كل عام دراسي تواجه الكثير من الأسر المصرية، مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وتكاليف المدارس الخاصة، يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم.

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أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا العام نشهد ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوقًا في أسعار الكتب الخارجية والتي زادت 40 % عن العام الماضي، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور، حيث وصل سعر أحد الكتب الخاصة باللغة العربية لطلبة الثانوية العامة إلى 670 جنيهًا، وهو ما يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية.

الكتب الخارجية لا غنى عنها للطلاب

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الكتب الخارجية وإن كان البعض يرى أنها تخضع للعرض والطلب إلا إنها أصبحت لا غنى عنها لأي طالب إذ يستعين بها في زيادة التحصيل وتقوية المهارات، ويعتمد عليها شريحة كبيرة من الطلاب في مصر.

رفع أسعار الكتب الخارجية يؤثر على أولياء الأمور 

وأشارت النائبة، إلى أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب يقومون برفع أسعار الكتب، ليحققوا العديد من المكاسب على حساب المواطنين، شأنهم شأن أقرانهم من تجار السلع والمواد الغذائية الذين يقومون برفع يومي غير مبرر في الأسعار.

وتسائلت عضو مجلس النواب عن أسباب أرتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق لهذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؟، وما هو دور وزارة التربية والتعليم في مواجهة هذا الأمر؟.

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وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم ألا تقف في موقف المتفرج، وتترك أولياء الأمور فريسةً لأصحاب المصالح الخاصة، مشددة على أولياء الأمور بعدم الاعتماد على الكتب الخارجية والتقليل من استخداماتها.

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