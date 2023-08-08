الغرفة التجارية: 40 % زيادة في أسعار الكتب الخارجية (فيديو)
زيادة أسعار الكتب الخارجية، كشف بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية تفاصيل زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، قائلا: “هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر وشح في الدولار".
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير" المذاع على فضائية “ صدى البلد"، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.
الدروس الخصوصية
وتابع: هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، موضحًا أن الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معينة تطبع كتابا معينا يلزم الطالب بشرائه.
وأوضح بركات، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على أي معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية.
وأشار بركات رضا إلى أن الأسر منهكة بسبب الدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، موضحًا أن الكتاب المدرسي ليس بنفس قيمة الكتاب الخارجي، كما أن الزيادة شملت جميع الأدوات المدرسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.