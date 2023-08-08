الغرفة التجارية: 40 % زيادة في أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

زيادة أسعار الكتب الخارجية، كشف بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية تفاصيل زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، قائلا: “هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر وشح في الدولار".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير" المذاع على فضائية “ صدى البلد"، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

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الدروس الخصوصية

وتابع: هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، موضحًا أن الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معينة تطبع كتابا معينا يلزم الطالب بشرائه.

وأوضح بركات، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على أي معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية.

وأشار بركات رضا إلى أن الأسر منهكة بسبب الدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، موضحًا أن الكتاب المدرسي ليس بنفس قيمة الكتاب الخارجي، كما أن الزيادة شملت جميع الأدوات المدرسية.