لأول مرة في تاريخها، نيوزيلندا تتهم 3 دول بالتجسس والتدخل في شئونها

في شجاعة غير مسبوقة، وللمرة الأولى في تاريخها، نشرت نيوزيلندا اليوم الجمعة، قائمة بالتهديدات الرئيسية التي قد تواجهها الدولة في السنوات المقبلة تتضمن إشارة إلى "تصرفات الصين وروسيا وإيران".

وجه جهاز الاستخبارات النيوزيلندي اتهاما للصين، اليوم الجمعة، بالتجسس والتدخل الأجنبي، رغم التزام ويلينجتون دائمًا جانب الحذر مع الصين خشية إغضاب أكبر شريك تجاري للبلاد.

التنافس الاستراتيجي

وأوضح جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي أن الدافع وراء تنامي "قوة" الصين هو التنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى بكين إلى التفوق على واشنطن وحلفائها الغربيين.

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وأشار تقرير "تقييم التهديدات" الذي يصدره الجهاز، وتم رفع السرية عنه في خطوة نادرة إلى أن وكالات الاستخبارات الصينية تراقب باستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا.

وأكد التقرير أن "عددًا قليلًا فقط من الدول منخرطة في التدخل الأجنبي ضد نيوزيلندا، لكن البعض يفعل ذلك بإصرار مع احتمال التسبب بضرر كبير".

التدخل الأجنبي والتجسس

وندد تقرير "تقييم التهديدات" الذي أصدره جهاز الاستخبارات النيوزيلندي وتم رفع السرية عنه في خطوة نادرة، بالتطرف العنيف والتدخل الأجنبي والتجسس، ووصفها بأنها أبرز التهديدات الأمنية.

وأضاف التقرير أن "عددا قليلا فقط من الدول منخرطة في التدخل الأجنبي ضد نيوزيلندا، لكن البعض يفعل ذلك بإصرار مع احتمال التسبب بضرر كبير.. ومن تلك الدول جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية وروسيا".

الصين الحازمة

وألمحت الاستخبارات النيوزيلندية إلى أن الخطر "الأكثر وضوحا" على البلاد هو "الصين الحازمة بشكل متزايد"، في حين أن تصرفات روسيا "ليست موجهة ضد نيوزيلندا تحديدا".

وأضاف التقرير: "أصبح خطر التدخل الصيني، وضغط بكين على المجتمعات الصينية في البلاد، أكثر وضوحا. نحن ندرك جيدا أنشطة أجهزة استخبارات الصينية في نيوزيلندا وفي منطقة (المحيطين الهندي والهادئ) ونعتبرها مشكلة معقدة "، مشيرا إلى أن "الاستخبارات الصينية تراقب باستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا".

الحملات الإعلامية الروسية

ووفقا للتقرير، فإن الحملات الإعلامية الروسية التي تنشر "معلومات مضللة"، تشكل تهديدا أقل لأنها "لا تستهدف نيوزيلندا على وجه التحديد، رغم أنها تؤثر في آراء بعض مواطنيها".

وأشارت الاستخبارات النيوزيلندية إلى أن إيران التي "تسعى لإسكات المعارضة" وكانت تراقب "الجماعات المنشقة"، أصبحت "أكثر عدوانية"، وأكدت: "لطالما كان نشاط إيران في نيوزيلندا أمرا غير مرجح تاريخيا، لكننا نواصل تقييم التهديدات الصادرة عن هذه الدولة".

من جانبه، أشار أندرو هامبتون، المدير العام لجهاز الاستخبارات في نيوزيلندا، أثناء تقديم التقرير، إلى أن "المنافسة بين الدول أصبحت أكثر حدة، وهذا يشجع بعض الدول على اكتساب مزايا من خلال وسائل غير شريفة، مثل التجسس والتدخل الأجنبي".

الحكومات والأشخاص

وأوضح: "ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن الحكومات والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنهم، هم وحدهم الذين يشكلون تهديدا، وليس المواطنين (العاديين)".

المعروف أن نيوزيلندا هي جزء من تحالف الخمسة عيون لتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.

ومرارا، تعرضت ويلينجتون لانتقادات في الماضي بسبب ليونة موقفها تجاه الصين، حيث وضعت علاقاتها التجارية الوثيقة قبل المخاوف الأمنية لحلفائها.

The Security Intelligence Service has accused China, Russia, and Iran of interfering in New Zealand's democracy. https://t.co/cdJmW07pzi — Stuff.co.nz Politics (@NZStuffPolitics) August 11, 2023

ويمثل نشر التقرير أمام الجمهور للمرة الأولى، يبدي جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي استعدادًا للمخاطرة بإغضاب بكين.

تجسس روسيا وإيران

وبالإضافة إلى الصين، أشار التقرير إلى أنشطة تجسس مرتبطة بحكومتي إيران وروسيا.

وورد في التقرير أن إيران كانت تراقب "الجماعات المنشقة"، بينما بدأت الحملات الروسية لنشر المعلومات المضللة في التأثير على عدد صغير من النيوزيلنديين.

وأشار التقرير إلى أن التطرف العنيف، وهو مصدر قلق رئيسي في نيوزيلندا بعد مجزرة مسجد كرايستشيرش عام 2019، ما زال يتغذى من الخطاب المناهض للحكومة المنتشر على الإنترنت.