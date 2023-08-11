الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة أهلي جدة والحزم في افتتاح الموسم الجديد من الدوري السعودي

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

تفتتح اليوم منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي؛ حيث يلتقي فريق أهلي جدة مع فريق الحزم في افتتاح منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وفي تمام التاسعة، مساء اليوم الجمعة، يستضيف فريق أهلي جدة نظيره فريق الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

ويقص فريق أهلي جدة السعودي بمباراته اليوم أمام الحزم شريط عودته من جديد إلى دوري المحترفين السعودي، الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

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ويسعى فريق أهلي جدة لتحقيق انطلاقة قوية في مستهل عودته إلى دوري المحترفين السعودي، وذلك من خلال تقديم عرض كروي قوي أمام الحزم في لقاء الليلة، وتتويج هذا العرض بتحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، وهو ما سيضع الفريق في صدارة ترتيب الدوري بمستهل الجولة الأولى للدوري.

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد أعلن، أمس، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز قادمًا من صفوف نظيره فريق روما الإيطالي، دون كشف مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

وأتمّ نادي أهلي جدة تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب فريق برشلونة الإسباني، الذي جاء لينضم إلى قائمة محترفي فريق الأهلي السعودي، التي انضم إليها مؤخرا عدد من النجوم العالميين مثل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.

ونستعرض في السطور التالية خريطة مباريات الدوري الإنجليزي وايضا السعودي والاسباني والفرنسي والذي ينطلق اليوم بمواجهات فى غاية القوة..

الدوري الإنجليزي الممتاز 

بيرنلي ضد مانشستر سيتي  10.00 مساء

الدوري الإسباني 

ألميريا ضد رايو فاييكانو  8.30 مساء 
إشبيلية ضد فالنسيا   11.00 مساء

الدوري السعودي للمحترفين 

أهلي جدة ضد الحزم 9.00 مساء

الدوري الفرنسي 

نيس ضد ليل  10.00 مساء

الدوري التركي 

طرابزون سبور ضد أنطاليا سبور 9.00 مساء

الدوري البرتغالي 

سبورتنج براجا ضد فاماليكاو  10.15 مساء

وتعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران مجددًا مع انطلاق موسم 2024-2023 حيث تشهد الجولة الأولى مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي.

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