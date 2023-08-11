ضربة البداية، خريطة مباريات اليوم فى الدوريات العالمية، السيتي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام بيرنلي، وأهلي جدة يتحدى الحزم

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، المباريات الافتتاحية في الدوريات الأوروبية، والدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 حيث تتجه الأنظار الى ملاعب الدوري السعودي ونظيره الإنجليزي وايضا الاسباني والفرنسي والتركي لمتابعة الصراعات المبكرة بين الاندية التى قامت بدعم صفوفها بالعديد من الصفقات المميزة.

ونستعرض فى السطور التالية خريطة مباريات الدوري الانجليزي وايضا السعودي والاسباني والفرنسي والذى ينطلق اليوم بمواجهات فى غاية القوة..

الدوري الإنجليزي الممتاز



بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10.00 مساء

الدوري الإسباني



ألميريا ضد رايو فاييكانو 8.30 مساء

إشبيلية ضد فالنسيا 11.00 مساء

الدوري السعودي للمحترفين



أهلي جدة ضد الحزم 9.00 مساء

الدوري الفرنسي



نيس ضد ليل 10.00 مساء

الدوري التركي



طرابزون سبور ضد انطاليا سبور 9.00 مساء

الدوري البرتغالي



سبورتنج براجا ضد فاماليكاو 10.15 مساء

وتعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران مجددًا مع انطلاق موسم 2024-2023 حيث تشهد الجولة الأولى مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي.

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مانشستر سيتي ضد ييرنلي



مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، والمتوج بالثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا سيكون على موعد مع بدء الموسم الجديد على ملعب تورف مور، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، العائد لأندية النخبة الإنجليزية بعد عام واحد فقط من هبوطه.



ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ الفريق "السماوي".

ويسعى جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق البريمييرليج الذي ينجح في تحقيق ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة