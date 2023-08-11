فيرجن جالاكتيك ترسل 3 سياح إلى حافة الفضاء (فيديو)

أطلقت شركة فيرجن جالاكتيك، الخميس، ثلاثة سياح إلى حافة الفضاء على متن طائرة الفضاء في. إس. إس يونيتي التي انطلقت من الجو، وهي ثاني رحلة تجريها الشركة التي أسسها ريتشارد برانسون بينما تشرع في إطلاق رحلات منتظمة.

بث مباشر عملية الإطلاق المركبة في. إس. إس يونيتي

وأظهر بث مباشر لعملية الإطلاق المركبة "في. إس. إس يونيتي" المزودة بمحرك صاروخي وهي تنفصل عن الطائرة الحاملة لها فوق ولاية نيو مكسيكو في حوالي الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي قبل أن تندفع لتحلق بركابها الأربعة.

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Watch live: Galactic 02 Spaceflight. Breaking down barriers one spaceflight at a time. Witness Virgin Galactic's #Galactic02 mission, crewed by the first private astronauts who will also become the first Olympian and first Caribbean astronauts in space. https://t.co/PigJ1stFWX — Richard Branson (@richardbranson) August 10, 2023

3 سياح على مركبة الفضاء

وسبح الركاب الثلاثة، وهم جون جودوين (80 عامًا) وكيشا شاهاف (46 عامًا) وابنتها أناستاتيا مايرز (18 عامًا)، بضع دقائق في الفضاء في ظل انعدام الوزن في مركبة فيرجن بعد 45 دقيقة من الإقلاع.

وأظهرت لقطات فيديو حية الثلاثة وهم يتأمّلون الكرة الأرضية والفضاء الفسيح من نوافذ المركبة.

وقالت مذيعة فيرجن أتلانتيك سيريشا باندلا "إنهم رسميًا رواد فضاء. مرحبًا بكم في الفضاء"، بينما انطلقت المركبة الفضائية لتتجاوز 80 كيلومترًا في الارتفاع، وهو المستوى الذي يشير إلى حافة الفضاء حيث يكون سحب الجاذبية ضئيلًا.

بعد بضع دقائق في الفضاء، بدأت المركبة الفضائية في الهبوط وهبطت بأمان في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، على نفس المدرج الذي أقلعت منه.

ورافقتهم في مركبة "في اس اس يونيتي"، موظفة من الشركة تولت الإشراف عليهم، بالإضافة إلى طيارَيْن.

سلاح الجو الإيطالي

وتشكل هذه المهمة الفضائية التي تحمل عنوان "جالاكتيك 02" ثاني رحلة تجارية للشركة الأميركية، بعد رحلة أولى أجرتها في نهاية يونيو، ونقلت فيها ركابًا من سلاح الجو الإيطالي أعدّوا تجارب عدة في المركبة.

وكانت الشركة أجرت رحلات تجريبية عدة، بينها رحلة شارك فيها ريتشارد برانسون في يوليو 2021. ومع رحلة الخميس، ستكون قد قامت بسبع رحلات فضائية.

في المرحلة الأولى، أقلعت طائرة حاملة ضخمة من مدرج تقليدي في نيو مكسيكو، وعلى ارتفاع نحو 15 كيلومترًا انفصلت عنها في الجو مركبة "في إس إس يونيتي"، وهي طائرة صاروخية تشبه طائرة خاصة كبيرة.

كيشا شاهاف وابنتها أناستاتيا مايرز هما من أنتيغوا وبربودا في منطقة البحر الكاريبي، وفازتا بتذكرتيهما من خلال المشاركة في حملة لجمع التبرعات نظمتها "فيرجن جالاكتيك".

أما الراكب الثالث البريطاني جون جودوين فشارك في الألعاب الأولمبية عام 1972. وتبيَّن عام 2014 أنه يعاني مرض باركنسون، وسيكون ثاني شخص مصاب به يسافر إلى الفضاء.

ويبلغ عدد الأفراد الذين سافروا إلى الفضاء حتى اليوم أقل من 700، بحسب "فيرجن جالاكتيك" التي وعدت برحلة كل شهر.

وسبق للشركة أن باعت نحو 800 تذكرة لرحلاتها الفضائية بسعر يراوح بين 200 ألف دولار و250 ألفًا، قبل أن ترفع السعر إلى 450 ألف دولار.

وتتنافس "فيرجن جالاكتيك" مع شركة "بلو أوريجن" المملوكة للملياردير جيف بيزوس والتي تنظّم هي الأخرى رحلات قصيرة.