سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

دعا رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وسائل الإعلام بمختلف مشاربها إلى التركيز على المحتوى الجاذب.

وأكد النيادي، الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أن ذلك يثري ويدعم مسيرة المجتمعات نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء بطريقة بسيطة وسلسة، مشيرا إلى أهمية تسليط الضوء على النماذج الملهمة وتبادل الحلول والأفكار الإبداعية بشأن ما يواجه العالم من تحديات على الأصعدة كافة.



وقال النيادي لـ"وكالة أنباء الإمارات" عبر اتصال من محطة الفضاء الدولية بشأن رسائله التوعوية التي يبثها عبر سلسلة "لقاء من الفضاء": "من واجبنا إيصال المعلومات للمشاهدين عن علوم الفضاء والتجارب العلمية اليومية داخل محطة الفضاء الدولية ونفخر في الوقت نفسه بنقل الصورة كاملة من داخل المحطة إلى الأرض من خلال كلمات وعبارات سهلة وبسيطة تقرب العلم ومصطلحاته إلى نفوس وقلوب الجماهير ومن ثم استيعابها".

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كانت اللقاءات الماضية مع رائد الفضاء سلطان النيادي قد شهدت حضور الآلاف من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.