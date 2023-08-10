شبانة: بيع اسم الدوري بـ 40 مليون جنيه خطوة جيدة.. واستفتاء الرابطة غريب للغاية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيع اسم الدوري المصري مقابل 40 مليون جنيه أمر جيد، مشيرا إلى أن المبالغ سوف تزيد باستمرار، مطالبًا الجميع بالعمل على تطوير العمل الاستثماري، وضخ المزيد من المداخيل المالية من أجل مساعدة الأندية المصرية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "خطوة بيع اسم الدوري جيدة، ورابطة الأندية قامت بعمل جيد من ناحية جلب مبلغ كبير سيزيد مستقبلا".

وأضاف: "رابطة الأندية أثارت الجدل بسبب عدم اختيار محمد عبدالمنعم ضمن أفضل مدافعي الدوري المصري، وتم اختيار محمود علاء ودبش وعلي جبر وحسام عبدالمجيد، لكن الغريب والمثير أن الرابطة أعلنت فوز محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد، وليس تقليلا من مدافع الزمالك لكن التصويت لم يكن في صالحه، وكان في صالح محمد دبش".

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وواصل: "الاستفتاءات عبر حسابات الرابطة على فيس بوك وتويتر، أكدت تفوق محمد عبدالمنعم في الاختيارات الجماهيرية خصوصا عبر فيس بوك، رغم أنه لم يكن موجودا في الاستفتاء الأول، ومحمد دبش كان مكتسحا في استفتاء تويتر، ولا أعرف كيف فاز حسام عبدالمجيد بهذا الاستفتاء وتم إعلان ذلك في مشهد غريب للغاية، ولا أعرف ما المانع في أن يفوز دبش".

وأكمل: "كيف وصلت الجرأة بمسئولي الرابطة بإعلان فوز حسام عبدالمجيد، وتجاهل اسم محمد دبش، أتحدث هنا عن العدالة المطلقة، وأنت من قررت أن رأي الجمهور هو من سيحدد، ولذلك يجب احترام الاراء الجماهيرية".

وأتم: "أما أن تلغى الاستفتاءات الجماهيرية، أو تعلن نتائجها كما هي، ومن يتولى إدارة الأمور الخاصة بالرابطة عبر السوشيال ميديا لتخرج النتائج بهذا الشكل".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن أفضل قلبي دفاع في الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2022 - 2023.

ونشرت رابطة الأندية المصرية عبر فيس بوك صورا لـ محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك وكتبت:" بناءً على تصويت الجمهور على كل منصات رابطة الأندية المحترفة، محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد هما أفضل قلبي دفاع خلال موسم 2022/2023



وكانت رابطة الأندية، أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري

وفي تصويت آخر وضعت رابطة الأندية الرباعي التالي:

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

محمود مرعي لاعب فيوتشر

عمر فايد لاعب المقاولون العرب

أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا

لتعلن الرابطة فوز حسام عبد المجيد ومحمد عبد المنعم.

محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختيار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري وعلقت الصفحة: أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري ".

محمد الشناوي أفضل حارس في الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

ونشرت رابطة الأندية صورة لمحمد الشناوي وعلقت: "حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.