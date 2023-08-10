الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ماندو العدل يكشف حقيقة اعتذار إلهام شاهين عن فيلم ع الزيرو (فيديو)

ماندو العدل، فيتو
ماندو العدل، فيتو

ماندو العدل، قال المخرج ماندو العدل: "هشام عاشور زوج نيللي كريم ممثلش معايا في مسلسل عملة نادرة، بالواسطة، واخترته علشان اشتغل معايا في فيلم الملحد وعمل مشهد وكان كويس جدا".

عمل هشام عاشور

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى بالراديو 9090: "هشام عاشور عمل مسلسل مع يسرا ومع ريهام حجاج، ومكنش وقتها نيللي كريم موجودة، إذن مفيش اختيار بالواسطة له في مسلسل عملة نادرة".

هل اعتذرت إلهام شاهين عن فيلم ع الزيرو

وعن حقيقة اعتذار الفنانة إلهام شاهين، عن المشاركة بفيلم ع الزيرو مع محمد رمضان، أوضح: "لا صحة لما أثير أو تردد حول ذلك ولم تعتذر عن العمل".
 

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الأول كناسة دكان والتاني مات، طارق الشناوي يعلن رأيه الصادم في فيلم مرعي البريمو وع الزيرو

صدمة طارق الشناوي من هنيدي ومحمد رمضان

في وقت سابق، كشف الفنان طارق الشناوي، عن رأيه الصادم في فيلمي "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي و"ع الزيرو" للفنان محمد رمضان.
 

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إي تي سي": "فيلمي مرعي البريمو، وع الزيرو، صدموني الصراحة".
 

أزمة فيلم مرعي البريمو وع الزيرو

وتابع: "فيلم مرعي البريمو كناسة دكان محمد هنيدي، أما فيلم ع الزيرو العملية نجحت والفيلم مات، وما أقدرش أقول غير كدا، لأني مصدوم في الفيلمين، والمقارنة كانت بين الضعيف والأضعف، الضيف البريمو والأضعف ع الزيرو".

 

تفوق هنيدي على محمد رمضان 

ولفت: "محمد هنيدي تفوق رقميًّا على محمد رمضان ليس بسبب قوة هنيدي ولكن بضعف فيلم محمد رمضان، ضعف ع الزيرو يتحمله الكاتب والمخرج ".
 

كسرة محمد رمضان

وأشار: "محمد تعرض لكسرة كبيرة لأنه مرتين وراء بعض فيلم هارلي وقع، وبعدها بشهرين بيقع له كمان فيلم، ويتكسر جماهيري مرتين وراء بعض دي مشكلة كبيرة".


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ماندو العدل المخرج ماندو العدل الفنان هشام عاشور الفنانة إلهام شاهين فيلم ع الزيرو الراديو 9090

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