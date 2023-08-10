الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

قرار صادم من رابطة البريميرليج تجاه اللاعبين بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي،
الدوري الإنجليزي، فيتو

أصبح من المتوقع أن تضطر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، إلى تعديل جديد في نظام ومواعيد المسابقة، بسبب ازدحام جدول المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن هذا التغيير يرتبط بإلغاء عطلة منتصف الموسم وقد يتم تطبيقه في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن التعديل يأتي، بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام بمشاركة 32 فريقا في صيف 2025، بالإضافة لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

وبدأت رابطة الدوري الممتاز في تطبيق نظام عطلة منتصف الموسم في 2018، في محاولة لتخفيف الأحمال على اللاعبين.

Advertisements

وينتظر أن يتم منح عطلة منتصف الموسم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في يناير من العام المقبل.

لكن ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، أكد أنه يتم مناقشة إلغاء هذا النظام، لأنه قد يتعذر تطبيقه.

وقال: "هذا أحد الأشياء التي نناقشها مع الاتحاد الإنجليزي، ورابطة الدوري الإنجليزي. نريد أن تزدهر بطولة الدوري الممتاز وبطولات الكأس ودوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى)، وهذا يتطلب إجراء تعديل".

وأضاف: "هذا هو آخر موسم سيتم تحديد مواعيده وفقا لروزنامة المباريات الدولية المتعارف عليها، حيث يبدأ الدوري الممتاز في عطلة نهاية أسبوع محددة، ويقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع الخاصة به، وبعد ذلك سيكون لديك دوري أبطال أوروبا، وعطلة منتصف الموسم للاعبين".

وأردف: "الكثير سيتم تغييره بسبب المواعيد الأوروبية الإضافية. نحن على علم تام بالتغييرات في مسابقات الفيفا.. كأس العالم سيشهد زيادة عدد الفرق المشاركة به، حيث سيتم زيادة عدد مباريات مرحلة المجموعات.. حتما سيؤدي هذا لزيادة روزنامة المباريات".

محمد صلاح في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، في موسمه الجديد 2023-2024، غدا الجمعة، ويلعب ليفربول مع تشيلسي يوم الأحد ضمن الجولة الأولى.

ففي الموسم الأول لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 2017 - 2018، استطاع أن يسجل هدفا في مرمى واتفورد، في الجولة الأولى وكان هذا الهدف هو هدفه الرسمي الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3.
وفي الجولة الأولى من موسم 2018 - 2019، تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى وست هام يونايتد على ملعب "آنفيلد"، وانتهت المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة.
بينما في الجولة الأولى من موسم 2019 - 2020، سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1 أمام نوريتش سيتي، وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي.
وفي موسم 2020-2021، سجل محمد صلاح 3 أهداف في مرمى ليدز يونايتد لتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 4-3، وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي.
وفي موسم 2021 - 2022 سجل محمد صلاح هدفا وصنع هدفين أمام نوريتش سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-0، وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي، بتسجيل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي متساويا مع الكوري هيونج مين سون.
وفي الموسم الماضي 2022- 2023، استطاع محمد صلاح تسجيل هدف وصناعة هدف أمام فولهام في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

 

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه من بوابة بيرنلي

قبل مواجهة تشيلسي، تألق مستمر لـ محمد صلاح بالجولة الأولى في البريميرليج (انفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البريميرليج الدوري الانجليزي رابطة الدوري الانجليزي الممتاز رابطة الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

مواد متعلقة

محمد صلاح يستهدف المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ

10 تحديات تواجه محمد صلاح قبل بداية موسمه مع ليفربول، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي ومعادلة رقم هنري التاريخي

نجم بايرن ميونخ يقترب من الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

تركيا وسوريا ومصر.. زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

رئيس الوزراء البريطاني يعيد بلاده للاتحاد الأوروبي بتغريدة خاطئة

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية