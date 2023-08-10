قرار صادم من رابطة البريميرليج تجاه اللاعبين بالدوري الإنجليزي

أصبح من المتوقع أن تضطر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، إلى تعديل جديد في نظام ومواعيد المسابقة، بسبب ازدحام جدول المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن هذا التغيير يرتبط بإلغاء عطلة منتصف الموسم وقد يتم تطبيقه في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن التعديل يأتي، بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام بمشاركة 32 فريقا في صيف 2025، بالإضافة لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

وبدأت رابطة الدوري الممتاز في تطبيق نظام عطلة منتصف الموسم في 2018، في محاولة لتخفيف الأحمال على اللاعبين.

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وينتظر أن يتم منح عطلة منتصف الموسم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في يناير من العام المقبل.

لكن ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، أكد أنه يتم مناقشة إلغاء هذا النظام، لأنه قد يتعذر تطبيقه.

وقال: "هذا أحد الأشياء التي نناقشها مع الاتحاد الإنجليزي، ورابطة الدوري الإنجليزي. نريد أن تزدهر بطولة الدوري الممتاز وبطولات الكأس ودوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى)، وهذا يتطلب إجراء تعديل".

وأضاف: "هذا هو آخر موسم سيتم تحديد مواعيده وفقا لروزنامة المباريات الدولية المتعارف عليها، حيث يبدأ الدوري الممتاز في عطلة نهاية أسبوع محددة، ويقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع الخاصة به، وبعد ذلك سيكون لديك دوري أبطال أوروبا، وعطلة منتصف الموسم للاعبين".

وأردف: "الكثير سيتم تغييره بسبب المواعيد الأوروبية الإضافية. نحن على علم تام بالتغييرات في مسابقات الفيفا.. كأس العالم سيشهد زيادة عدد الفرق المشاركة به، حيث سيتم زيادة عدد مباريات مرحلة المجموعات.. حتما سيؤدي هذا لزيادة روزنامة المباريات".

محمد صلاح في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، في موسمه الجديد 2023-2024، غدا الجمعة، ويلعب ليفربول مع تشيلسي يوم الأحد ضمن الجولة الأولى.

ففي الموسم الأول لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 2017 - 2018، استطاع أن يسجل هدفا في مرمى واتفورد، في الجولة الأولى وكان هذا الهدف هو هدفه الرسمي الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3.

وفي الجولة الأولى من موسم 2018 - 2019، تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى وست هام يونايتد على ملعب "آنفيلد"، وانتهت المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

بينما في الجولة الأولى من موسم 2019 - 2020، سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1 أمام نوريتش سيتي، وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وفي موسم 2020-2021، سجل محمد صلاح 3 أهداف في مرمى ليدز يونايتد لتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 4-3، وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وفي موسم 2021 - 2022 سجل محمد صلاح هدفا وصنع هدفين أمام نوريتش سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-0، وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي، بتسجيل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي متساويا مع الكوري هيونج مين سون.

وفي الموسم الماضي 2022- 2023، استطاع محمد صلاح تسجيل هدف وصناعة هدف أمام فولهام في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.