ننشر الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز الإيمي

الإيمي 2023، أعلنت رسميا أكاديمية التلفزيون “الإيمي” منذ قليل، عن الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز الإيمي، بعد تأجيله بسبب إضراب ممثلي هوليوود، حيث سيقام الحفل بتاريخ 15 يناير 2024.

أعلن منذ عدة أيام عن تأجيل موعد حفل توزيع جوائز الإيمي بنسخته الخامسة والسبعين إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب إضراب الممثلين، وإضراب الكتاب في هوليوود.

وأوضح تقرير لموقع فاريتي الأمريكي، أن حفل الإيمي المقرر إقامته بتاريخ 18 سبتمبر ٢٠٢٣، لن يبث في ميعاده، وأُجل رسميا، لأجل غير مسمي، مع احتمالات أولية لإقامته في يناير 2024، قبل أن يتم تأكيد إعلانه بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٤.

الإيمي وهجمات ١١ سبتمبر

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل إقامة جوائز توزيع جوائز الإيمي - Emmys، منذ عام 2001، بسبب وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

بيان أكاديمية التلفزيون “الإيمي”

وأكدت أكاديمية التلفزيون “الإيمي”، في بيان لها، علي اهتمامها بالوضع الحالي في هوليوود، مشيره إلي أنه لا يوجد موعد جديد محدد لإقامة الحفل، بسبب استمرار إضراب هوليوود- SAG-AFTRA، مع عدم وجود حل في الأفق.

وأوضح البيان، أن شهر نوفمبر، يعد موعد مبكرًا جدًا لحفل هذا العام، وأن شهر يناير ٢٠٢٤، قد يكون الآن الخيار الأكثر أمانًا حتى الآن.

كما جاء في البيان علي لسان أكاديمية التلفزيون، “مثل بقية الصناعة، نأمل أن يكون هناك حل عادل وفي الوقت المناسب لجميع الأطراف، في مفاوضات النقابة الحالية، أننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، مع شركائنا في فوكس، وسنقدم المشورة بشأن ما إذا كان هناك تحديث متاح ومتى.

كما أننا سنحافظ على تقويم المرحلة 2 الخاص بحفل الإيمي، مما يعني أن التصويت في الجولة النهائية لـ 75th Primetime Emmys، سيحدث في ميعاده، بين 17 أغسطس و28 أغسطس، وهذا يعني أن المرحلة الثانية من الحملات، يجب أن تمضي قدمًا دون وجود أي من الممثلين أو الكتاب المرشحين.

واستحوذت عدد من المسلسلات علي ترشيحات الإيمي لعام ٢٠٢٣، وجاءت قائمة أكثر المسلسلات حصولًا على الترشيحات كالتالي:ـ

1- مسلسل Succession

27 ترشيحا

2- مسلسل The Last Of Us

24 ترشيحا

3- مسلسل The White Lotus

23 ترشيحا

4- مسلسل Ted Lasso

21 ترشيحا

5- مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

14 ترشيحا

6- مسلسل The Bear

13 ترشيحا

7- مسلسل BEEF

13 ترشيحا

8- مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story

13 ترشيحا

9- مسلسل Wednesday

12 ترشيحا

فيما جاءت القائمة الكاملة:ـ

