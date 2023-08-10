الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ننشر الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز الإيمي

الإيمي، فيتو
الإيمي، فيتو

الإيمي 2023، أعلنت رسميا أكاديمية التلفزيون “الإيمي” منذ قليل، عن الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز الإيمي، بعد تأجيله بسبب إضراب ممثلي هوليوود، حيث سيقام الحفل بتاريخ 15 يناير 2024.

 

تأجيل حفل الإيمي

أعلن منذ عدة أيام عن تأجيل موعد حفل توزيع جوائز الإيمي بنسخته الخامسة والسبعين إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب إضراب الممثلين، وإضراب الكتاب في هوليوود.

 

تأجيل حفل الإيمي

وأوضح تقرير لموقع فاريتي الأمريكي، أن حفل الإيمي المقرر إقامته بتاريخ 18 سبتمبر ٢٠٢٣، لن يبث في ميعاده، وأُجل رسميا، لأجل غير مسمي، مع احتمالات أولية لإقامته في يناير 2024، قبل أن يتم تأكيد إعلانه بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٤.

 

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الإيمي وهجمات ١١ سبتمبر

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل إقامة جوائز توزيع جوائز الإيمي - Emmys، منذ عام 2001، بسبب وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

 

بيان أكاديمية التلفزيون “الإيمي”

 وأكدت أكاديمية التلفزيون “الإيمي”، في بيان لها، علي اهتمامها بالوضع الحالي في هوليوود، مشيره إلي أنه لا يوجد موعد جديد محدد لإقامة الحفل، بسبب استمرار إضراب هوليوود- SAG-AFTRA، مع عدم وجود حل في الأفق.

 

وأوضح البيان، أن شهر نوفمبر، يعد موعد مبكرًا جدًا لحفل هذا العام، وأن شهر يناير ٢٠٢٤، قد يكون الآن الخيار الأكثر أمانًا حتى الآن.

 

كما جاء في البيان علي لسان أكاديمية التلفزيون، “مثل بقية الصناعة، نأمل أن يكون هناك حل عادل وفي الوقت المناسب لجميع الأطراف، في مفاوضات النقابة الحالية، أننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، مع شركائنا في فوكس، وسنقدم المشورة بشأن ما إذا كان هناك تحديث متاح ومتى.

 

كما أننا سنحافظ على تقويم المرحلة 2 الخاص بحفل الإيمي، مما يعني أن التصويت في الجولة النهائية لـ 75th Primetime Emmys، سيحدث في ميعاده، بين 17 أغسطس و28 أغسطس، وهذا يعني أن المرحلة الثانية من الحملات، يجب أن تمضي قدمًا دون وجود أي من الممثلين أو الكتاب المرشحين.

 

واستحوذت عدد من المسلسلات علي ترشيحات الإيمي لعام ٢٠٢٣، وجاءت قائمة أكثر المسلسلات حصولًا على الترشيحات كالتالي:ـ

 

 1- مسلسل  Succession 

27 ترشيحا

Succession (TV Series 2018–2023) - IMDb

 2- مسلسل The Last Of Us

24 ترشيحا

The Last of Us (TV Series 2023– ) - IMDb

 3- مسلسل  The White Lotus 

23 ترشيحا

The White Lotus - Rotten Tomatoes

 4- مسلسل Ted Lasso

21 ترشيحا

مسلسل Ted Lasso الموسم الثالث الحلقة 4 الرابعة

5- مسلسل  The Marvelous Mrs. Maisel 

 14 ترشيحا

The Marvelous Mrs. Maisel - جارى البث أونلاين

6- مسلسل  The Bear 

13 ترشيحا

مسلسل The Bear الموسم الثاني - الحلقة 6 - فاصل إعلاني

 7- مسلسل  BEEF

 13 ترشيحا

Beef: Netflix's surprise hit might be the best TV show of 2023 | BT TV

 8- مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story

13 ترشيحا 

Monsters (TV Mini Series 2022–2024) - IMDb

9- مسلسل Wednesday 

12 ترشيحا

Wednesday (TV series) - Wikipedia

فيما جاءت القائمة الكاملة:ـ

أفضل برنامج حواري 

Jimmy Kimmel Live
Late Night With Seth Meyers 
The Daily Show With Trevor Noah

The Problem With Jon Stewart
The Late Show With Stephen Colbert 
 

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أفضل برنامج واقعي

The Amazing Race 

RuPaul's Drag Races 

Survivor

 Top Chef 

The Voice

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أفضل مسلسل دراما

Andor 

Better Call Saul

 The Crown

 House of the Dragon

 The Last of Us 

Succession 

The White Lotus 

Yellowjackets

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أفضل ممثل في مسلسل دراما

 جيف بريدجز

 بوب أودينكيرك

 وبيدرو باسكال

 وبراين كوكس

 وكيران كولكين

جيرمي سترونج

أفضل ممثلة دراما

شارون هورجان 

ميلاني لينسكي

إليزابيث موس 

بيلا رامزي 

كيري راسل

سارة سنوك 

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أفضل مسلسل كوميدي 

Abbott Elementary 
Barry 

Ted Lasso
The Bear 
Jury Duty 
The Marvelous Mrs. Maisel 
Only Murders in the Building 
Wednesday

Image

أفضل ممثل كوميدي 

بيل هادر

مارتن شورت 

جيسون سيجل 

جيسون سوديكس 

جيريمي ألين وايت 

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أفضل ممثلة كوميدية 

كريستينا أبليجيت 

راشيل بروسناهان)

كوينتا برونسون 

ناتاشا ليون 

جينا أورتيجا 

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أفضل مسلسل قصير 

Beef 
  The Jeffrey Dahmer Story 
Daisy Jones & the Six 
Fleishman Is in Trouble 
Obi-Wan Kenobi 

 

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أفضل ممثل في عمل قصير 

تارون إيجرتون 

كميل نانجياني 

إيفان بيترز 

دانيال رادكليف 

مايكل شانون

ستيفن يون 

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أفضل ممثلة في عمل قصير

ليزي كابلان 

جيسيكا تشاستين 

دومينيك فيشباك 

كاثرين هان

رايلي كيو 

آلي وونج

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قائمة أكثر المسلسلات حصولًا على ترشيحات جوائز الإيمي لعام 2023

ترشيحات الإيمي لأفضل مسلسل دراما في عام 2023

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