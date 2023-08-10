ننشر الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز الإيمي
الإيمي 2023، أعلنت رسميا أكاديمية التلفزيون “الإيمي” منذ قليل، عن الموعد الجديد لحفل توزيع جوائز الإيمي، بعد تأجيله بسبب إضراب ممثلي هوليوود، حيث سيقام الحفل بتاريخ 15 يناير 2024.
تأجيل حفل الإيمي
أعلن منذ عدة أيام عن تأجيل موعد حفل توزيع جوائز الإيمي بنسخته الخامسة والسبعين إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب إضراب الممثلين، وإضراب الكتاب في هوليوود.
تأجيل حفل الإيمي
وأوضح تقرير لموقع فاريتي الأمريكي، أن حفل الإيمي المقرر إقامته بتاريخ 18 سبتمبر ٢٠٢٣، لن يبث في ميعاده، وأُجل رسميا، لأجل غير مسمي، مع احتمالات أولية لإقامته في يناير 2024، قبل أن يتم تأكيد إعلانه بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٤.
الإيمي وهجمات ١١ سبتمبر
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل إقامة جوائز توزيع جوائز الإيمي - Emmys، منذ عام 2001، بسبب وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
بيان أكاديمية التلفزيون “الإيمي”
وأكدت أكاديمية التلفزيون “الإيمي”، في بيان لها، علي اهتمامها بالوضع الحالي في هوليوود، مشيره إلي أنه لا يوجد موعد جديد محدد لإقامة الحفل، بسبب استمرار إضراب هوليوود- SAG-AFTRA، مع عدم وجود حل في الأفق.
وأوضح البيان، أن شهر نوفمبر، يعد موعد مبكرًا جدًا لحفل هذا العام، وأن شهر يناير ٢٠٢٤، قد يكون الآن الخيار الأكثر أمانًا حتى الآن.
كما جاء في البيان علي لسان أكاديمية التلفزيون، “مثل بقية الصناعة، نأمل أن يكون هناك حل عادل وفي الوقت المناسب لجميع الأطراف، في مفاوضات النقابة الحالية، أننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، مع شركائنا في فوكس، وسنقدم المشورة بشأن ما إذا كان هناك تحديث متاح ومتى.
كما أننا سنحافظ على تقويم المرحلة 2 الخاص بحفل الإيمي، مما يعني أن التصويت في الجولة النهائية لـ 75th Primetime Emmys، سيحدث في ميعاده، بين 17 أغسطس و28 أغسطس، وهذا يعني أن المرحلة الثانية من الحملات، يجب أن تمضي قدمًا دون وجود أي من الممثلين أو الكتاب المرشحين.
واستحوذت عدد من المسلسلات علي ترشيحات الإيمي لعام ٢٠٢٣، وجاءت قائمة أكثر المسلسلات حصولًا على الترشيحات كالتالي:ـ
1- مسلسل Succession
27 ترشيحا
2- مسلسل The Last Of Us
24 ترشيحا
3- مسلسل The White Lotus
23 ترشيحا
4- مسلسل Ted Lasso
21 ترشيحا
5- مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel
14 ترشيحا
6- مسلسل The Bear
13 ترشيحا
7- مسلسل BEEF
13 ترشيحا
8- مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story
13 ترشيحا
9- مسلسل Wednesday
12 ترشيحا
فيما جاءت القائمة الكاملة:ـ
أفضل برنامج حواري
Jimmy Kimmel Live
Late Night With Seth Meyers
The Daily Show With Trevor Noah
The Problem With Jon Stewart
The Late Show With Stephen Colbert
أفضل برنامج واقعي
The Amazing Race
RuPaul's Drag Races
Survivor
Top Chef
The Voice
أفضل مسلسل دراما
Andor
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
The Last of Us
Succession
The White Lotus
Yellowjackets
أفضل ممثل في مسلسل دراما
جيف بريدجز
بوب أودينكيرك
وبيدرو باسكال
وبراين كوكس
وكيران كولكين
جيرمي سترونج
أفضل ممثلة دراما
شارون هورجان
ميلاني لينسكي
إليزابيث موس
بيلا رامزي
كيري راسل
سارة سنوك
أفضل مسلسل كوميدي
Abbott Elementary
Barry
Ted Lasso
The Bear
Jury Duty
The Marvelous Mrs. Maisel
Only Murders in the Building
Wednesday
أفضل ممثل كوميدي
بيل هادر
مارتن شورت
جيسون سيجل
جيسون سوديكس
جيريمي ألين وايت
أفضل ممثلة كوميدية
كريستينا أبليجيت
راشيل بروسناهان)
كوينتا برونسون
ناتاشا ليون
جينا أورتيجا
أفضل مسلسل قصير
Beef
The Jeffrey Dahmer Story
Daisy Jones & the Six
Fleishman Is in Trouble
Obi-Wan Kenobi
أفضل ممثل في عمل قصير
تارون إيجرتون
كميل نانجياني
إيفان بيترز
دانيال رادكليف
مايكل شانون
ستيفن يون
أفضل ممثلة في عمل قصير
ليزي كابلان
جيسيكا تشاستين
دومينيك فيشباك
كاثرين هان
رايلي كيو
آلي وونج
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